08.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
5
Зиберт
44
Габриэль
17
Вейга
79
Нгом
29
Кулибали
20
Рамадани
50
Пьеротти
19
Банда
9
Штулич
3-2-2-1-2
1
Аудеро
55
Фолино
5
Луперто
3
Пеццелла
4
Барбиери
15
Бьянкетти
2
Торсбю
29
Мале
27
Вандепутте
10
Варди
90
Бонаццоли
50
Пьеротти
18
Жан
18
Жан
50
Пьеротти
29
Кулибали
8
Фофана
8
Фофана
29
Кулибали
19
Банда
16
Гандельман
16
Гандельман
19
Банда
9
Штулич
99
Чеддира
99
Чеддира
9
Штулич
27
Вандепутте
32
Пайеро
32
Пайеро
27
Вандепутте
15
Бьянкетти
7
Дзербин
7
Дзербин
15
Бьянкетти
10
Варди
9
Джурич
9
Джурич
10
Варди
2
Торсбю
77
Окереке
77
Окереке
2
Торсбю
3
Пеццелла
9
Санабрия
9
Санабрия
3
Пеццелла
Остались в запасе
Лечче
Кремонезе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Давиде Никола
Лечче
Точно не сыграют
Статистика матча Лечче - Кремонезе
1
1
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
27
Офсайды
3
2
Количество передач
258
355
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Кремонезе», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»