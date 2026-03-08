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Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Кремонезе», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Торино»