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  • «Лечче» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Лечче» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 13:20
Лечче
08.03.2026, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Кремонезе
22' С. Пьеротти 38' Н. Штулич (П)
47' Ф. Бонаццоли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лечче
30
Владимиро Фальконе
(К) ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
79
Умар Нгом
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лечче
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
9
Милан Джурич
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
25
Галло
5
Зиберт
44
Габриэль
17
Вейга
79
Нгом
29
Кулибали
20
Рамадани
50
Пьеротти
19
Банда
9
Штулич
3-2-2-1-2
1
Аудеро
55
Фолино
5
Луперто
3
Пеццелла
4
Барбиери
15
Бьянкетти
2
Торсбю
29
Мале
27
Вандепутте
10
Варди
90
Бонаццоли
50
Пьеротти
18
Жан
18
Жан
50
Пьеротти
29
Кулибали
8
Фофана
8
Фофана
29
Кулибали
19
Банда
16
Гандельман
16
Гандельман
19
Банда
9
Штулич
99
Чеддира
99
Чеддира
9
Штулич
27
Вандепутте
32
Пайеро
32
Пайеро
27
Вандепутте
15
Бьянкетти
7
Дзербин
7
Дзербин
15
Бьянкетти
10
Варди
9
Джурич
9
Джурич
10
Варди
2
Торсбю
77
Окереке
77
Окереке
2
Торсбю
3
Пеццелла
9
Санабрия
9
Санабрия
3
Пеццелла
Остались в запасе
Лечче
Кремонезе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
32
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Корри Ндаба
ЛЗ
13
Matías Pérez Sepúlveda
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Давиде Никола
Лечче
Точно не сыграют
Медон Бериша
ЦП
Франческо Камарда
ЦФ
Киалонда Гашпар
ЦЗ
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Башкиротто
ПЗ
Микеле Коллоколо
ЦП
Фарис Мумбанья
ЦФ
Филиппо Терраччано
ПЗ
Статистика матча Лечче - Кремонезе
1
1
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
27
Офсайды
3
2
Количество передач
258
355
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Кремонезе», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Торино»

«Лечче» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Лечче
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