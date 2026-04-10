Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кальяри» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

10 апреля 2026 9:40
Кальяри - Кремонезе
11 апр. 2026, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 32 тур
Перейти в онлайн матча
11 апреля в рамках 32-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Кремонезе». Обе команды находятся в зоне вылета: хозяева на 16-м месте с 30 очками, гости на 17-м с 27 очками. Это ключевой матч за выживание.

«Кальяри»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 5 последних. В последних 5 играх «Кальяри» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.80. Лучший бомбардир – Себастьяно Эспозито (6 голов в 32 матчах). В личных встречах с «Кремонезе» «Кальяри» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 последних очных встречах.

«Кремонезе»

Гости подходят к матчу после поражения от «Болоньи» (1:2). Команда забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Кремонезе» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 2.00. Оборона катастрофическая. В личных встречах с «Кальяри» гости имеют смешанную статистику.

Факты о командах

«Кальяри»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Кремонезе»

«Кремонезе»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона пропускает 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Кальяри» – «Кремонезе»

Ожидается важнейший матч за выживание. Обе команды находятся в кризисе и много пропускают. «Кальяри» имеет преимущество в личных встречах (5 из 7 матчей без поражений) и играет дома. Учитывая, что в очных встречах хозяева стабильно забивают, а обе команды имеют проблемы в обороне, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • «Кальяри» не проиграет (X1)

1.98
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Кремонезе Кальяри
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 