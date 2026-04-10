11 апреля в рамках 32-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Кремонезе». Обе команды находятся в зоне вылета: хозяева на 16-м месте с 30 очками, гости на 17-м с 27 очками. Это ключевой матч за выживание.

«Кальяри»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 4 последних матчах и пропускает в 5 последних. В последних 5 играх «Кальяри» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.80. Лучший бомбардир – Себастьяно Эспозито (6 голов в 32 матчах). В личных встречах с «Кремонезе» «Кальяри» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 последних очных встречах.

«Кремонезе»

Гости подходят к матчу после поражения от «Болоньи» (1:2). Команда забивает в 4 последних матчах. В последних 5 играх «Кремонезе» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 2.00. Оборона катастрофическая. В личных встречах с «Кальяри» гости имеют смешанную статистику.

Факты о командах

«Кальяри»

Прогноз на матч «Кальяри» – «Кремонезе»

Ожидается важнейший матч за выживание. Обе команды находятся в кризисе и много пропускают. «Кальяри» имеет преимущество в личных встречах (5 из 7 матчей без поражений) и играет дома. Учитывая, что в очных встречах хозяева стабильно забивают, а обе команды имеют проблемы в обороне, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом хозяев.

