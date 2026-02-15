Составы команд
Кремонезе
Кремонезе
4-3-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
6
Башкиротто
2
Торсбю
14
Мале
22
Пайеро
24
Дзербин
11
Джурич
9
Варди
4-2-2-2
1
Бейлов
18
Нортон-Каффи
5
Эстигард
22
Васкес
27
Маркандалли
32
Френдруп
77
Эллертссон
10
Мессьяс
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
3
Пеццелла
4
Барбиери
4
Барбиери
3
Пеццелла
24
Дзербин
15
Флориани
15
Флориани
24
Дзербин
22
Пайеро
33
Грасси
33
Грасси
22
Пайеро
9
Варди
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
9
Варди
11
Джурич
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Джурич
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
32
Френдруп
4
4
32
Френдруп
10
Мессьяс
8
Бальданци
8
Бальданци
10
Мессьяс
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
Остались в запасе
Кремонезе
Дженоа
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кремонезе
Точно не сыграют
Дженоа
Точно не сыграют
Статистика матча Кремонезе - Дженоа
2
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
259
516
Сейвы
6
8
Точность передач %
69
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.34
xGP (предотвращенные голы)
2.85
2.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Дженоа», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Дженоа»
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Источник: «Бомбардир»