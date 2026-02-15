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  • «Кремонезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Кремонезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 15:50
Кремонезе
15.02.2026, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Дженоа
1
Джастин Бейлов
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
4
Amorim
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
6
Башкиротто
2
Торсбю
14
Мале
22
Пайеро
24
Дзербин
11
Джурич
9
Варди
4-2-2-2
1
Бейлов
18
Нортон-Каффи
5
Эстигард
22
Васкес
27
Маркандалли
32
Френдруп
77
Эллертссон
10
Мессьяс
17
Малиновский
9
Витинья
29
Коломбо
3
Пеццелла
4
Барбиери
4
Барбиери
3
Пеццелла
24
Дзербин
15
Флориани
15
Флориани
24
Дзербин
22
Пайеро
33
Грасси
33
Грасси
22
Пайеро
9
Варди
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
9
Варди
11
Джурич
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Джурич
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
32
Френдруп
4
4
32
Френдруп
10
Мессьяс
8
Бальданци
8
Бальданци
10
Мессьяс
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
9
Витинья
81
Экубан
81
Экубан
9
Витинья
Остались в запасе
Кремонезе
Дженоа
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
73
Патрицио Мазини
ЦП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Варрен Бондо
ЦП
Микеле Коллоколо
ЦП
Микаил Файе
ЦЗ
Дженоа
Точно не сыграют
Бенжамин Зигрист
ВР
Статистика матча Кремонезе - Дженоа
2
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
259
516
Сейвы
6
8
Точность передач %
69
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.34
xGP (предотвращенные голы)
2.85
2.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Дженоа», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Дженоа»

«Кремонезе» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Кремонезе
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