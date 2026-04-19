Составы команд
Кремонезе
4-4-2
1
Аудеро
3
Пеццелла
6
Башкиротто
5
Луперто
24
Терраччано
27
Вандепютте
33
Грасси
38
Бондо
22
Флориани
90
Бонаццоли
9
Санабрия
3-5-2
1
Палеари
77
Эбосс
23
Коко
3
Марипан
16
Педерсен
22
Казадеи
66
Гинейтис
13
Влашич
33
Обрадор
18
Симеоне
10
Адамс
9
Санабрия
9
Джурич
9
Джурич
9
Санабрия
Вандепутте
77
Окереке
77
Окереке
Вандепутте
22
Флориани
7
Дзербин
7
Дзербин
22
Флориани
33
Грасси
32
Пайеро
32
Пайеро
33
Грасси
33
Обрадор
34
Бираги
34
Бираги
33
Обрадор
Остались в запасе
Кремонезе
Торино
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбьери
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
81
Франко Исраэль
ВР
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбьери
ЦЗ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кремонезе
Точно не сыграют
Торино
Точно не сыграют
Статистика матча Кремонезе - Торино
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
493
278
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Торино», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»