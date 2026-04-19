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  • «Кремонезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Кремонезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 12:20
Кремонезе
19.04.2026, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЛЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
27
Яри Вандепютте
ЛП
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
22
Романо Флориани
ПП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
77
Энцо Эбосс
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЛП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
(К) ЦП
16
Маркус Педерсен
ПП
10
Че Адамс
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кремонезе
9
Милан Джурич
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
7
Алессио Дзербин
ЛВ
30
Микаил Файе
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбьери
ЦЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
34
Кристиано Бираги
ЦЗ
4-4-2
1
Аудеро
3
Пеццелла
6
Башкиротто
5
Луперто
24
Терраччано
27
Вандепютте
33
Грасси
38
Бондо
22
Флориани
90
Бонаццоли
9
Санабрия
3-5-2
1
Палеари
77
Эбосс
23
Коко
3
Марипан
16
Педерсен
22
Казадеи
66
Гинейтис
13
Влашич
33
Обрадор
18
Симеоне
10
Адамс
9
Санабрия
9
Джурич
9
Джурич
9
Санабрия
Вандепутте
77
Окереке
77
Окереке
Вандепутте
22
Флориани
7
Дзербин
7
Дзербин
22
Флориани
33
Грасси
32
Пайеро
32
Пайеро
33
Грасси
33
Обрадор
34
Бираги
34
Бираги
33
Обрадор
Остались в запасе
Кремонезе
Торино
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбьери
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Никола
81
Франко Исраэль
ВР
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбьери
ЦЗ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кремонезе
Точно не сыграют
Микеле Коллоколо
ЦП
Юссеф Мале
ЦП
Фарис Мумбанья
ЦФ
Мортен Торсбю
ЦП
Джейми Варди
ЦФ
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Нильс Нкунку
ЛЗ
Занос Савва
ПВ
Дуван Сапата
ЦФ
Статистика матча Кремонезе - Торино
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
493
278
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Торино», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Торино»

«Кремонезе» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Кремонезе
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