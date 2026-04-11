11.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
3-4-1-2
1
Каприле
26
Мина
15
Родригес
33
Оберт
4
Маццителли
90
Фолоруншо
14
Дейола
10
Гаэтано
2
Палестра
29
Боррелли
94
Эспозито
3-2-2-1-2
1
Аудеро
24
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
22
Флориани
6
Башкиротто
38
Бондо
33
Грасси
27
Вандепутте
77
Окереке
90
Бонаццоли
90
Фолоруншо
32
Зе Педру
32
Зе Педру
90
Фолоруншо
15
Родригес
22
Доссена
22
Доссена
15
Родригес
4
Маццителли
8
Адопо
8
Адопо
4
Маццителли
94
Эспозито
19
Белотти
19
Белотти
94
Эспозито
29
Боррелли
31
Менди
31
Менди
29
Боррелли
24
Терраччано
4
Барбиери
4
Барбиери
24
Терраччано
27
Вандепутте
32
Пайеро
32
Пайеро
27
Вандепутте
77
Окереке
7
Дзербин
7
Дзербин
77
Окереке
22
Флориани
9
Санабрия
9
Санабрия
22
Флориани
38
Бондо
9
Джурич
9
Джурич
38
Бондо
Остались в запасе
Кальяри
Кремонезе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
25
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
21
Simone Lottici Tessadri
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
25
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
21
Simone Lottici Tessadri
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Давиде Никола
Кальяри
Точно не сыграют
Статистика матча Кальяри - Кремонезе
1
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
17
Офсайды
1
1
Количество передач
253
504
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Кремонезе», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
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Источник: «Бомбардир»