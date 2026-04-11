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  • «Кальяри» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Кальяри» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 14:50
Кальяри
11.04.2026, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Кремонезе
63' С. Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
26
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Лука Маццителли
ЦП
10
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
32
Зе Педру
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
25
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
19
Андреа Белотти
ЦФ
31
Поль Менди
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Кремонезе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
32
Мартин Пайеро
ЦП
21
Simone Lottici Tessadri
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
3-4-1-2
1
Каприле
26
Мина
15
Родригес
33
Оберт
4
Маццителли
90
Фолоруншо
14
Дейола
10
Гаэтано
2
Палестра
29
Боррелли
94
Эспозито
3-2-2-1-2
1
Аудеро
24
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
22
Флориани
6
Башкиротто
38
Бондо
33
Грасси
27
Вандепутте
77
Окереке
90
Бонаццоли
90
Фолоруншо
32
Зе Педру
32
Зе Педру
90
Фолоруншо
15
Родригес
22
Доссена
22
Доссена
15
Родригес
4
Маццителли
8
Адопо
8
Адопо
4
Маццителли
94
Эспозито
19
Белотти
19
Белотти
94
Эспозито
29
Боррелли
31
Менди
31
Менди
29
Боррелли
24
Терраччано
4
Барбиери
4
Барбиери
24
Терраччано
27
Вандепутте
32
Пайеро
32
Пайеро
27
Вандепутте
77
Окереке
7
Дзербин
7
Дзербин
77
Окереке
22
Флориани
9
Санабрия
9
Санабрия
22
Флориани
38
Бондо
9
Джурич
9
Джурич
38
Бондо
Остались в запасе
Кальяри
Кремонезе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
25
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
21
Simone Lottici Tessadri
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
12
Ален Шерри
ВР
28
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Отниэль Ратеринк
ПЗ
25
Сулемана
ОП
27
Джозеф Литета
ЦП
20
Агустин Альбаррасин
ЛВ
37
Яэль Трепи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
69
Лапо Нава
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
21
Simone Lottici Tessadri
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Давиде Никола
Кальяри
Точно не сыграют
Маттиа Феличи
ЛВ
Рияд Идрисси
ЛЗ
Леонардо Паволетти
ЦФ
Кремонезе
Точно не сыграют
Микеле Коллоколо
ЦП
Юссеф Мале
ЦП
Фарис Мумбанья
ЦФ
Мортен Торсбю
ЦП
Джейми Варди
ЦФ
Статистика матча Кальяри - Кремонезе
1
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
17
Офсайды
1
1
Количество передач
253
504
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Кремонезе», 32-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Кремонезе»

«Кальяри» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Кальяри
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