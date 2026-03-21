21.03.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
3-3-1-2-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
27
Бричги
22
Серенсен
7
Стрефецца
17
Ондрейка
9
Пеллегрино
4-2-2-2
1
Аудеро
24
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
33
Грасси
29
Мале
27
Вандепутте
7
Дзербин
9
Санабрия
90
Бонаццоли
16
Кейта
8
Эстевес
8
Эстевес
16
Кейта
3
Циркати
41
Кавилья
41
Кавилья
3
Циркати
22
Серенсен
21
Ористанио
21
Ористанио
22
Серенсен
17
Ондрейка
23
Эльфеге
23
Эльфеге
17
Ондрейка
15
Бьянкетти
55
Фолино
55
Фолино
15
Бьянкетти
7
Дзербин
4
Барбиери
4
Барбиери
7
Дзербин
27
Вандепутте
2
Торсбю
2
Торсбю
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
32
Пайеро
32
Пайеро
90
Бонаццоли
9
Санабрия
10
Варди
10
Варди
9
Санабрия
Остались в запасе
Парма
Кремонезе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
9
Милан Джурич
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
9
Милан Джурич
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Давиде Никола
Парма
Точно не сыграют
Кремонезе
Точно не сыграют
Статистика матча Парма - Кремонезе
3
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
20
15
Офсайды
0
3
Количество передач
398
387
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.36
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Кремонезе», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»