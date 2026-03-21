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  • «Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Парма» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 15:50
Парма
21.03.2026, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Кремонезе
54' Ю. Мале 68' Я. Вандепутте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
(К) ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
22
Оливер Серенсен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
7
Алессио Дзербин
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
8
Науэль Эстевес
ЦП
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
21
Гаэтано Ористанио
АП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
55
Франческо Фолино
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
10
Джейми Варди
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Сузуки
3
Циркати
37
Тройло
5
Валенти
14
Валери
16
Кейта
27
Бричги
22
Серенсен
7
Стрефецца
17
Ондрейка
9
Пеллегрино
4-2-2-2
1
Аудеро
24
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
15
Бьянкетти
33
Грасси
29
Мале
27
Вандепутте
7
Дзербин
9
Санабрия
90
Бонаццоли
16
Кейта
8
Эстевес
8
Эстевес
16
Кейта
3
Циркати
41
Кавилья
41
Кавилья
3
Циркати
22
Серенсен
21
Ористанио
21
Ористанио
22
Серенсен
17
Ондрейка
23
Эльфеге
23
Эльфеге
17
Ондрейка
15
Бьянкетти
55
Фолино
55
Фолино
15
Бьянкетти
7
Дзербин
4
Барбиери
4
Барбиери
7
Дзербин
27
Вандепутте
2
Торсбю
2
Торсбю
27
Вандепутте
90
Бонаццоли
32
Пайеро
32
Пайеро
90
Бонаццоли
9
Санабрия
10
Варди
10
Варди
9
Санабрия
Остались в запасе
Парма
Кремонезе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
9
Милан Джурич
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
66
Филиппо Ринальди
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
63
Марлон Мена Мартинес
ПЗ
24
Кристиан Ордоньес
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
22
Романо Флориани
ПЗ
9
Милан Джурич
ЦФ
77
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Главный тренер
Давиде Никола
Парма
Точно не сыграют
Бенжа Кремаски
ЦП
Понтус Альмквист
ЦФ
Адриан Бернабе
ЦП
Матия Фриган
ЦФ
Энрико Дель Прато
ПЗ
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Башкиротто
ПЗ
Варрен Бондо
ЦП
Микеле Коллоколо
ЦП
Статистика матча Парма - Кремонезе
3
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
20
15
Офсайды
0
3
Количество передач
398
387
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.36
0.79
xGP (предотвращенные голы)
0.33
0.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Кремонезе», 30-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Кремонезе»

«Дженоа» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Парма
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