22.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
87
Гиларди
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
15
Сарагоса
14
Мален
4-3-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
23
Фолино
2
Торсбю
14
Мале
22
Пайеро
24
Дзербин
90
Бонаццоли
19
Санабрия
2
Челик
24
Зиолковски
24
Зиолковски
2
Челик
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
87
Гиларди
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
87
Гиларди
15
Сарагоса
20
Вентурино
20
Вентурино
15
Сарагоса
24
Дзербин
30
Файе
30
Файе
24
Дзербин
22
Пайеро
38
Бондо
38
Бондо
22
Пайеро
3
Пеццелла
11
Джурич
11
Джурич
3
Пеццелла
19
Санабрия
9
Варди
9
Варди
19
Санабрия
Остались в запасе
Рома
Кремонезе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
Точно не сыграют
Статистика матча Рома - Кремонезе
1
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
11
Офсайды
0
3
Количество передач
487
362
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
19
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.01
0.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кремонезе», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кремонезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»