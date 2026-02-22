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  • «Рома» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Рома» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 21:35
Рома
22.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 0
Завершен
Кремонезе
59' Б. Кристанте 77' Э. Н'Дика 86' Н. Писилли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кремонезе
25
Эмиль Аудеро
ВР
23
Франческо Фолино
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
(К) ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
68
Антонио Арена
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
30
Микаил Файе
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
27
Яри Вандепутте
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
87
Гиларди
5
Н'Дика
2
Челик
43
Уэсли
17
Коне
4
Кристанте
7
Пеллегрини
15
Сарагоса
14
Мален
4-3-1-2
25
Аудеро
42
Терраччано
5
Луперто
3
Пеццелла
23
Фолино
2
Торсбю
14
Мале
22
Пайеро
24
Дзербин
90
Бонаццоли
19
Санабрия
2
Челик
24
Зиолковски
24
Зиолковски
2
Челик
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
87
Гиларди
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
87
Гиларди
15
Сарагоса
20
Вентурино
20
Вентурино
15
Сарагоса
24
Дзербин
30
Файе
30
Файе
24
Дзербин
22
Пайеро
38
Бондо
38
Бондо
22
Пайеро
3
Пеццелла
11
Джурич
11
Джурич
3
Пеццелла
19
Санабрия
9
Варди
9
Варди
19
Санабрия
Остались в запасе
Рома
Кремонезе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
68
Антонио Арена
ЦФ
47
Робинио Ваз
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
25
Davide Pavesi
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
Точно не сыграют
Пауло Дибала
ЦФ
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Эван Фергюсон
ЦФ
Артем Довбик
ЦФ
Матиас Соуле
ПВ
Кремонезе
Точно не сыграют
Микеле Коллоколо
ЦП
Федерико Башкиротто
ПЗ
Романо Флориани
ПЗ
Фарис Мумбанья
ЦФ
Статистика матча Рома - Кремонезе
1
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
11
Офсайды
0
3
Количество передач
487
362
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
19
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.01
0.06
xGP (предотвращенные голы)
-0.55
-0.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Кремонезе», 26-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Кремонезе»

«Рома» – «Кремонезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кремонезе Рома
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