«Рома» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.60

21 февраля 2026 9:37
Рома - Кремонезе
22 февр. 2026, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Ромы» + тотал меньше 3.5
Сделать ставку

22 февраля в Серии А «Рома» примет «Кремонезе». Хозяева после 25 туров набрали 47 очков и идут на 4-м месте, а гости с 24 баллами располагаются на 16-й строчке. По текущим отрезкам команды подходят к матчу в разном состоянии: «Рома» держится в группе лидеров, а «Кремонезе» затянул серию без побед и очень мало забивает.

«Рома»

В прошлом туре римляне сыграли 2:2 с «Наполи» и в целом выглядят стабильно: «Рома» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. При этом команда идет без ярко выраженного перекоса в сторону атаки или обороны: за последние 5 игр – 6 забитых и 5 пропущенных. Лучший бомбардир – Матиас Соуле (7 голов в 34 матчах). Важный фактор перед этой встречей – историческая результативность «Ромы» в противостоянии с «Кремонезе»: хозяева забивают этому сопернику в 11 последних матчах.

«Кремонезе»

«Кремонезе» в прошлом туре сыграл 0:0 с «Дженоа» и продлил серию без побед в чемпионате до 11 матчей. Главная проблема – атака: всего 1 гол в последних 5 играх (0.20 за матч), а также «Кремонезе» не забивает в 5 из 7 последних встреч. При этом защита не выглядит катастрофой – 5 пропущенных за 5 матчей (в среднем 1.00). Лучший бомбардир команды – Федерико Бонаццоли (5 голов в 23 матчах). В очных встречах у «Кремонезе» есть утешительный момент: команда забивала «Роме» в 4 последних матчах против этого соперника, но нынешняя форма атаки не добавляет уверенности.

Факты о командах

«Рома»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем за 5 последних игр: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает «Кремонезе» в 11 последних матчах против этого соперника

«Кремонезе»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах Серии А
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Рома» – «Кремонезе»

По данным видно, что «Рома» подходит к игре с более надежным балансом и регулярно забивает, тогда как «Кремонезе» на текущем отрезке почти не создает результативности. При такой разнице в атакующей эффективности логично ждать, что хозяева возьмут очки, а матч пройдет в сдержанном темпе по голам: гости часто «сушат» игру, но сами впереди выглядят слишком слабо.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ромы» + тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.60
  • «Кремонезе» индивидуальный тотал меньше 0.5

1.60
Победа «Ромы» + тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Кремонезе Рома
