22 февраля в Серии А «Рома» примет «Кремонезе». Хозяева после 25 туров набрали 47 очков и идут на 4-м месте, а гости с 24 баллами располагаются на 16-й строчке. По текущим отрезкам команды подходят к матчу в разном состоянии: «Рома» держится в группе лидеров, а «Кремонезе» затянул серию без побед и очень мало забивает.

«Рома»

В прошлом туре римляне сыграли 2:2 с «Наполи» и в целом выглядят стабильно: «Рома» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. При этом команда идет без ярко выраженного перекоса в сторону атаки или обороны: за последние 5 игр – 6 забитых и 5 пропущенных. Лучший бомбардир – Матиас Соуле (7 голов в 34 матчах). Важный фактор перед этой встречей – историческая результативность «Ромы» в противостоянии с «Кремонезе»: хозяева забивают этому сопернику в 11 последних матчах.

«Кремонезе»

«Кремонезе» в прошлом туре сыграл 0:0 с «Дженоа» и продлил серию без побед в чемпионате до 11 матчей. Главная проблема – атака: всего 1 гол в последних 5 играх (0.20 за матч), а также «Кремонезе» не забивает в 5 из 7 последних встреч. При этом защита не выглядит катастрофой – 5 пропущенных за 5 матчей (в среднем 1.00). Лучший бомбардир команды – Федерико Бонаццоли (5 голов в 23 матчах). В очных встречах у «Кремонезе» есть утешительный момент: команда забивала «Роме» в 4 последних матчах против этого соперника, но нынешняя форма атаки не добавляет уверенности.

Факты о командах

«Рома»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем за 5 последних игр: 1.20 забито, 1.00 пропущено

Забивает в 9 из 11 последних матчей

Забивает «Кремонезе» в 11 последних матчах против этого соперника

«Кремонезе»

Не выигрывает в 11 последних матчах Серии А

Забивает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Рома» – «Кремонезе»

По данным видно, что «Рома» подходит к игре с более надежным балансом и регулярно забивает, тогда как «Кремонезе» на текущем отрезке почти не создает результативности. При такой разнице в атакующей эффективности логично ждать, что хозяева возьмут очки, а матч пройдет в сдержанном темпе по голам: гости часто «сушат» игру, но сами впереди выглядят слишком слабо.

Рекомендованные ставки: