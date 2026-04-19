Кремонезе - Торино
19 апр. 2026, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 33 тур
19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Кремонезе» и «Торино». Матч в Кремоне начнется в 13:30 (мск).
«Кремонезе»
Команда Марко Джампаоло с 27 очками занимает 17-е место. «Кремонезе» добыл 6 побед, 9 ничьих и потерпел 17 поражений, разница мячей – 26:47.
Последние результаты:
- 11.04.26 «Кальяри» – «Кремонезе» – 1:0;
- 05.04.26 «Кремонезе» – «Болонья» – 1:2;
- 21.03.26 «Парма» – «Кремонезе» – 0:2.
«Торино»
«Торино» набрал 39 очков и занимает 12-е место. Подопечные Марко Барони добыли 11 побед, 6 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 37:54.
Предыдущие результаты:
- 11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;
- 05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1;
- 21.03.26 «Милан» – «Торино» – 3:2.
Очные встречи
- 13.12.25 «Торино» – «Кремонезе» – 1:0;
- 26.07.25 «Торино» – «Кремонезе» – 4:1;
- 27.07.24 «Торино» – «Кремонезе» – 1:2.
Прогноз на матч «Кремонезе» – «Торино»
Две победы над «Вероной» и «Пизой» позволили «Торино» оторваться на 12 очков от зоны вылета и обеспечить себе спокойную концовку сезона. «Кремонезе» балансирует на грани вылета, лишь по разницей мячей опережая «Лечче». Оборона туринцев оставляет желать лучшего, так что у хозяев есть шансы на очки. Но мы предлагаем поставить на обоюдную результативность.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.87.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 11.00.