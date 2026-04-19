19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Кремонезе» и «Торино». Матч в Кремоне начнется в 13:30 (мск).

«Кремонезе»

Команда Марко Джампаоло с 27 очками занимает 17-е место. «Кремонезе» добыл 6 побед, 9 ничьих и потерпел 17 поражений, разница мячей – 26:47.

Последние результаты:

11.04.26 «Кальяри» – «Кремонезе» – 1:0;

05.04.26 «Кремонезе» – «Болонья» – 1:2;

21.03.26 «Парма» – «Кремонезе» – 0:2.

«Торино»

«Торино» набрал 39 очков и занимает 12-е место. Подопечные Марко Барони добыли 11 побед, 6 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 37:54.

Предыдущие результаты:

11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;

05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1;

21.03.26 «Милан» – «Торино» – 3:2.

Очные встречи

13.12.25 «Торино» – «Кремонезе» – 1:0;

26.07.25 «Торино» – «Кремонезе» – 4:1;

27.07.24 «Торино» – «Кремонезе» – 1:2.

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Торино»

Две победы над «Вероной» и «Пизой» позволили «Торино» оторваться на 12 очков от зоны вылета и обеспечить себе спокойную концовку сезона. «Кремонезе» балансирует на грани вылета, лишь по разницей мячей опережая «Лечче». Оборона туринцев оставляет желать лучшего, так что у хозяев есть шансы на очки. Но мы предлагаем поставить на обоюдную результативность.