«Кремонезе» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.87

19 апреля 2026 8:42
Кремонезе - Торино
19 апр. 2026, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 33 тур
1.87
ОЗ – да
19 апреля в 33-м туре Серии А сыграют «Кремонезе» и «Торино». Матч в Кремоне начнется в 13:30 (мск).

«Кремонезе»

Команда Марко Джампаоло с 27 очками занимает 17-е место. «Кремонезе» добыл 6 побед, 9 ничьих и потерпел 17 поражений, разница мячей – 26:47.

Последние результаты:

  • 11.04.26 «Кальяри» – «Кремонезе» – 1:0;
  • 05.04.26 «Кремонезе» – «Болонья» – 1:2;
  • 21.03.26 «Парма» – «Кремонезе» – 0:2.

«Торино»

«Торино» набрал 39 очков и занимает 12-е место. Подопечные Марко Барони добыли 11 побед, 6 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 37:54.

Предыдущие результаты:

  • 11.04.26 «Торино» – «Верона» – 2:1;
  • 05.04.26 «Пиза» – «Торино» – 0:1;
  • 21.03.26 «Милан» – «Торино» – 3:2.

Очные встречи

  • 13.12.25 «Торино» – «Кремонезе» – 1:0;
  • 26.07.25 «Торино» – «Кремонезе» – 4:1;
  • 27.07.24 «Торино» – «Кремонезе» – 1:2.

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Торино»

Две победы над «Вероной» и «Пизой» позволили «Торино» оторваться на 12 очков от зоны вылета и обеспечить себе спокойную концовку сезона. «Кремонезе» балансирует на грани вылета, лишь по разницей мячей опережая «Лечче». Оборона туринцев оставляет желать лучшего, так что у хозяев есть шансы на очки. Но мы предлагаем поставить на обоюдную результативность.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.87.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 11.00.

1.87
ОЗ – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Торино Кремонезе
Другие прогнозы
20.04.2026
00:30
1.57
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас - Атлетико Паранаэнсе
Победа «Палмейраса»
20.04.2026
00:30
1.95
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино - Ремо
Тотал меньше 2.5 голов 
20.04.2026
01:30
1.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго - Баия
Победа «Фламенго»
20.04.2026
13:00
3.00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия - Верес
Ничья
20.04.2026
14:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Днепр - Торпедо-БелАЗ
«Торпедо-БелАЗ» не проиграет (X2)
20.04.2026
16:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
