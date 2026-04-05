5 апреля 2026 года в 16:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. Отчаянно бьющемуся за выживание в Серии А «Кремонезе» предстоит рандеву с «Болоньей».

«Кремонезе»

Боссы «Кремонезе» устали терпеть неудачи и отправили в отставку алленаторе Давиде Николу. При нем «серо-красные» опустились на 17-ю строчку в таблице и идут выше зоны вылета только благодаря лучшей разнице мячей, чем у «Лечче».

Новым рулевым назначен опытный Марко Джампаоло. На него возложена миссия по спасению «Кремонезе» от падения в Серию Б.

Последние три игры:

Парма – Кремонезе 0:2

Кремонезе – Фиорентина 1:4

Лечче – Кремонезе 2:1

«Болонья»

«Болонья» эффектно прорвалась в четвертьфинал Лиги Европы и теперь всецело сосредоточена на европейской арене. Что касается дел внутренних, то «джаллоблу» уже не претендуют на место в еврокубках через Серию А и, по сути, доигрывают сезон.

Последние три игры:

Болонья – Лацио 0:2

Рома – Болонья 3:4 (Лига Европы)

Сассуоло – Болонья 0:1

Очные встречи

Болонья – Кремонезе 1:3

Кремонезе – Болонья 1:5

Болонья – Кремонезе 1:1

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Болонья»

В данном противостоянии нужно обратить внимание на разницу в мотивации. На следующей неделе у «джаллоблу» большая игра в 1/4 финала ЛЕ, а стало быть тренер Винченцо Итальяно может поберечь силенки. «Кремонезе» отчаянно цепляется за место в Серии А и новой команде Джампаоло кровь из носу необходимо набирать очки.

Прогноз: «Кремонезе» не проиграет, коэффициент – 1,75. Прогноз на счет – 1:1.