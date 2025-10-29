Джанашия назвал топ-клуб РПЛ, чьи матчи «абсолютно не хочется смотреть»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился впечатлениями от «Спартака» в этом сезоне.

– Какие впечатления после 13 тура?

– Практически у всех команд был хороший тур. Некоторые играли здорово, кто-то не очень. Обычно меня «Спартак» удивляет в плохую сторону. Не понимаю, что творится с ними.

– А в этом туре?

– Они победили «Оренбург» 1:0, но играли очень плохо! Я не припомню, когда «Спартак» за 13 туров столько красных карточек получал. Но они играют некрасиво, неинтересно и плохо.

– Почему так происходит?

– Не знаю, такая игра уже несколько туров подряд. Их игры смотреть не хочется абсолютно. Внутри проблемы у них.