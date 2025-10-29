Джанашия назвал топ-клуб РПЛ, чьи матчи «абсолютно не хочется смотреть»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия поделился впечатлениями от «Спартака» в этом сезоне.
– Какие впечатления после 13 тура?
– Практически у всех команд был хороший тур. Некоторые играли здорово, кто-то не очень. Обычно меня «Спартак» удивляет в плохую сторону. Не понимаю, что творится с ними.
– А в этом туре?
– Они победили «Оренбург» 1:0, но играли очень плохо! Я не припомню, когда «Спартак» за 13 туров столько красных карточек получал. Но они играют некрасиво, неинтересно и плохо.
– Почему так происходит?
– Не знаю, такая игра уже несколько туров подряд. Их игры смотреть не хочется абсолютно. Внутри проблемы у них.
- «Спартак» занимает 6-е место.
- Отставание от 1-го места – 7 очков.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2018 года.
Источник: Metaratings