Джанашия: «Локомотив» станет чемпионом! Вся Грузия болеет за это»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия уверен, что в текущем сезоне «железнодорожники» станут чемпионами России. Он признался, что ожидал такой мощи от своего бывшего клуба.

Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 45 очками, опережая «Зенит» и «Спартак» на восемь баллов.

– Как вам «Локомотив»? Станет чемпионом?

– 100 процентов! Вся Грузия болеет за это. Там ведь грузин играет, Кверквелия! Раньше был Джанашия, теперь Саба.

– Не ожидали такой мощи от «Локо»?

– Почему не ожидал? Думаю, Семин сейчас самый сильный тренер в России. Иначе быть не может. Знаете, что меня в нем удивляло?

– Что?

– В 1998-м, 1999 году «Локо» не имел таких ярких футболистов – может, трое-четверо. Но команда была сильнейшая, всегда боролась за медали. Вот у «Спартака» были правда техничные футболисты. А мы выходили на поле как единое целое, играли всегда с запалом. Даже не думали о деньгах, как современные футболисты. Палыч мне все время говорил: «Деньги придут, не надо о них думать!» Когда побеждали, шли наверх, можно было от Филатова, президента клуба, что-то получить дополнительное. А когда проигрывали, к нему вообще никто не ходил.

– Семин сохранил в «Локомотиве» семейную обстановку с 90-х?

– Мне кажется, да. У него в распоряжении хорошие футболисты, но ведь так во многих других командах. А если этих футболистов не соберешь вместе, не сплотишь – ничего не получится! Семин сплотил крепкое звено, которое ему и было нужно. Потому и идет сейчас на первом месте.

– Семину – 70 лет. В чем секрет его успеха в таком возрасте?

– Хоть 70 лет тебе, хоть 100, неважно! Главное – понимать в футболе. Семин не первый год в «Локомотиве», он создавал этот клуб, поэтому знает, что и как делать. Какую-то изюминку он знает, что-то особенное! Что именно – не могу сказать. Вот приеду в Москву, обязательно спрошу у Семина! И вам расскажу.

– У Семина непростые отношения с Геркусом. Как тренеру в таких условиях работается?

– «Локомотив» идет на первом месте. Какие тут вопросы к Палычу?