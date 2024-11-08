Экс-форвард «Локомотива» – о «Спартаке»: «Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте»

Бывший футболист «Локомотива» и «Балтики» Заза Джанашия низко оценил нынешний уровень «Спартака».
«Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Я не вижу «спартаковского» духа, куда-то он пропал. Это очень обидно.
Конечно, в «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте.
Я даже не понял, кто вышел на поле в матче с «Локомотивом» – футболисты «Спартака» или люди, переодетые в их форму.
В команде нет «спартаковского» духа. «Спартак» всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет. В штабе сейчас нет настоящих «спартаковцев».
«Спартак» всегда был чемпионом. Я не понимаю, что творится в клубе последние семь лет», – сказал Джанашия.
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