Экс-форвард «Локомотива» – о «Спартаке»: «Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте»

Бывший футболист «Локомотива» и «Балтики» Заза Джанашия низко оценил нынешний уровень «Спартака».

«Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Я не вижу «спартаковского» духа, куда-то он пропал. Это очень обидно.

Конечно, в «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте.

Я даже не понял, кто вышел на поле в матче с «Локомотивом» – футболисты «Спартака» или люди, переодетые в их форму.

В команде нет «спартаковского» духа. «Спартак» всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет. В штабе сейчас нет настоящих «спартаковцев».

«Спартак» всегда был чемпионом. Я не понимаю, что творится в клубе последние семь лет», – сказал Джанашия.

«Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 25 очками в 14 турах.

Следующий соперник – «Акрон» (10 ноября).

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