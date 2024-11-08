Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-форвард «Локомотива» – о «Спартаке»: «Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте»

    Экс-форвард «Локомотива» – о «Спартаке»: «Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте»

    Бывший футболист «Локомотива» и «Балтики» Заза Джанашия низко оценил нынешний уровень «Спартака».

    «Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Я не вижу «спартаковского» духа, куда-то он пропал. Это очень обидно.

    Конечно, в «Спартаке» нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте.

    Я даже не понял, кто вышел на поле в матче с «Локомотивом» – футболисты «Спартака» или люди, переодетые в их форму.

    В команде нет «спартаковского» духа. «Спартак» всегда показывал красивый хороший футбол. А сейчас такого нет. В штабе сейчас нет настоящих «спартаковцев».

    «Спартак» всегда был чемпионом. Я не понимаю, что творится в клубе последние семь лет», – сказал Джанашия.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 25 очками в 14 турах.
    • Следующий соперник – «Акрон» (10 ноября).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Амарал просмотрит для «Спартака» белорусского вратаря 6
    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА 11
    Широков подтвердил, что «Спартак» стал середняком 13
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1731091766
    ...ну-что, Заза, пожалуй, ты прав на счёт того, что единого коллектива в команде нет, да и духовитости тож( Ну, а на счёт 8-го, 10-го места... Уж слишком много в РПЛ команд, где нет ни духа, ни коллектива, ни игры...
    Ответить
    Интерес
    1731092036
    Злыдня какая...
    Ответить
    timon2401
    1731094994
    нет скорее того человека в руководстве кому действительно нужен был бы Спартак(( Краснодар..Галицкий живёт клубом (и дай бы бог чтобы они стали чемпионами в благодарность того что он сделал для Краснодара), Зенит..нет нет а Миллер да просветится, а Спартак так...очередной бренд для Лукойла
    Ответить
    Cleaner
    1731095018
    Джанашия, не льсти Спартаку. Его место ДЕСЯТОЕ!!!...)))
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1731127545
    Процветает федунизм, который потихоньку подменяет футбол банальным бизнесом.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 