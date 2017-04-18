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  • Джанашия: «Раньше в России все были за «Спартак». Судьи принимали решения в одну сторону»

Джанашия: «Раньше в России все были за «Спартак». Судьи принимали решения в одну сторону»

18 апреля 2017, 11:49
34

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, что во времена его выступлений в России все болели за «Спартак». По словам грузинского футболиста, красно-белым помогали даже судьи.

«В России мы привыкли, что надо быть на голову сильнее всех, и только тогда нам позволят сделать результат. Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за «Спартак». Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там все аккуратно было, в незначительных эпизодах. Чтобы ты забил гол, а его не засчитали – этого не случалось.

Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и «Спартак» благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре «+50». Мы прилетели в день игры, зашли в гостиницу, а там не было даже кондиционеров – только вентилятор работал, который тупо гонял нагретый воздух. Мы валялись в постели даже без трусов, потому что одежда мгновенно становилась мокрой – только успевай простыни менять. Всю игру еле ходили, закончили 0:0, «Спартак» стал чемпионом, а я скинул пять килограммов. Спасибо Семину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолет пять ящиков холодного пива и сказал: «Пейте, лечитесь»", – заявил Джанашия.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Джанашия Заза
Комментарии (34)
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NEON-SM
1492505737
Может вы выпили 2 ящика водки перед игрой, а после 2 ящика пива и лечитесь? всё на уровне выкриков, давайте, переверните всю историю
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Krics
1492506167
В одном прав в все болеют за Спартак, кто-то любит, кто-то не навидит. В России нет пока команды лучше Спартака.
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Клим Чугункин.
1492507592
Вот паэтаму сичяс АЕКи и Замалеки дрючят Пищевиков под хвост и в гриву.
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nikita08
1492507791
алкашня железнодорожная
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momwig_
1492508004
Смотрите, кого вынесло волной на берег... Гостиницу им Спартак заказывал? Все вопросы - к собственному менеджменту должны были быть. Когда матчи стали назначать на середину дня, это было потому что показывали пару-тройку игр из тура по центральным каналам ,которые не хотели ставить их в прайм-тайм. И едва ли не больше всех таких игр провел Спартак, потому что показывали его больше других. Но дело даже не в этом. Элиста - это "Уралан". Из сезонов, когда Спартак становился чемпионом, Уралан с Локомотивом могли пересечься в чемпионате в 1998-2000 годах. Ни разу в эти годы не было счета 0:0... ладно, запамятовал Заза, бывает. Единственный раз, когда Локомотив не выиграл там - 1998 год, счет 1:0 в пользу Уралана. Только это был матч первого круга, какое там - "Спартак стал чемпионом"? Кстати, Спартак в том же сезоне сыграл там же с таким же счетом (т.е. 1:0 ,в пользу Уралана). Трепло.
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alex1004
1492510796
"Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и «Спартак» благодаря этому брал бы золото." Бред отборного качества. Судя по формулировке, так понимаю речь идет о поре решающих матчей, а это октябрь-ноябрь... Тогда была весна-осень, а не осень-весна как сейчас. Какие +50? Абсолютный максимум для Элисты за 1981-2010 годы: июнь - 41,1, июль - 42,7, август - 44,0 Обе команды в равных условиях, да погода нивелирует разницу в классе, но значит ходить по полю надо было быстрее соперника. Жара и союзные времена помогала азиатским командам играть на своем поле, но ни одна из них не добивалась больших успехов, насколько помню ни Кайрат, ни Пахтокор не доходили до медалей.
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aurora5858
1492517140
Лишние кило ему очень мешали-поэтому особо ничего не добился.Спартак здесь не причем.
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Мары
1492519343
Надо этому идиоту обвинить Спартак ещё и в нападении на Осетию. Я кстати отлично помню скандальный матч Спартак - Локо, когда в команду вернулись Юран и Кульков.Только там админ ресурс почему то оказался на стороне Локо и я не помню чтобы кто то из Спартака сетовал на судей которые симпатизируют Локомотиву. Феерический грузин.
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Mahone
1492525900
Раньше надо было рассказывать,посмотришь все алкашы все были в то время,да а сейчас шампанское на 200 000 евро пьют,пили и будут пить после матчей,мужики же,правда обидно что получают много ,а играют на 10%,а раньше и пили много и получали копейки ,но играли,Блохин,Буряк,Кипиани,Дасаев,Хидя,Романце,Дараселия и мн др
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a_who
1492527292
Слова неудачника.
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