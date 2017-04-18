Джанашия: «Раньше в России все были за «Спартак». Судьи принимали решения в одну сторону»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, что во времена его выступлений в России все болели за «Спартак». По словам грузинского футболиста, красно-белым помогали даже судьи.

«В России мы привыкли, что надо быть на голову сильнее всех, и только тогда нам позволят сделать результат. Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за «Спартак». Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там все аккуратно было, в незначительных эпизодах. Чтобы ты забил гол, а его не засчитали – этого не случалось.

Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и «Спартак» благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре «+50». Мы прилетели в день игры, зашли в гостиницу, а там не было даже кондиционеров – только вентилятор работал, который тупо гонял нагретый воздух. Мы валялись в постели даже без трусов, потому что одежда мгновенно становилась мокрой – только успевай простыни менять. Всю игру еле ходили, закончили 0:0, «Спартак» стал чемпионом, а я скинул пять килограммов. Спасибо Семину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолет пять ящиков холодного пива и сказал: «Пейте, лечитесь»", – заявил Джанашия.