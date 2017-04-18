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    Джанашия: «Раньше в России все были за «Спартак». Судьи принимали решения в одну сторону»

    Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал, что во времена его выступлений в России все болели за «Спартак». По словам грузинского футболиста, красно-белым помогали даже судьи.

    «В России мы привыкли, что надо быть на голову сильнее всех, и только тогда нам позволят сделать результат. Нам не мешали, а помогали другой команде. Чувствовалось же, что все в России за «Спартак». Очевидно было, что судьи, например, в одну сторону решения принимают. Там все аккуратно было, в незначительных эпизодах. Чтобы ты забил гол, а его не засчитали – этого не случалось.

    Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и «Спартак» благодаря этому брал бы золото. Матч поставили на три часа дня при жаре «+50». Мы прилетели в день игры, зашли в гостиницу, а там не было даже кондиционеров – только вентилятор работал, который тупо гонял нагретый воздух. Мы валялись в постели даже без трусов, потому что одежда мгновенно становилась мокрой – только успевай простыни менять. Всю игру еле ходили, закончили 0:0, «Спартак» стал чемпионом, а я скинул пять килограммов. Спасибо Семину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолет пять ящиков холодного пива и сказал: «Пейте, лечитесь»", – заявил Джанашия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2017 11:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2726

      a_who 18 апреля 2017, 17:54

      Слова неудачника.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 апреля 2017, 17:31

      Раньше надо было рассказывать,посмотришь все алкашы все были в то время,да а сейчас шампанское на 200 000 евро пьют,пили и будут пить после матчей,мужики же,правда обидно что получают много ,а играют на 10%,а раньше и пили много и получали копейки ,но играли,Блохин,Буряк,Кипиани,Дасаев,Хидя,Романце,Дараселия и мн др

      3
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 18 апреля 2017, 16:06

      Без обид, а почему Семин и бухло постоянно упомянается вместе в одном предложении? -))))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 15:42

      Надо этому идиоту обвинить Спартак ещё и в нападении на Осетию.
      Я кстати отлично помню скандальный матч Спартак - Локо, когда в команду вернулись Юран и Кульков.Только там админ ресурс почему то оказался на стороне Локо и я не помню чтобы кто то из Спартака сетовал на судей которые симпатизируют Локомотиву.
      Феерический грузин.

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Мары 18 апреля 2017, 17:19

      этот грузин сегодня чуть ли не главный ньюсмейкер))) то про локо, теперь вот про Спартак))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Д Альбертини 18 апреля 2017, 17:51

      Привет.
      Да скорее всего одно интервью на несколько частей разбили и теперь потихоньку нам скармливают.Ироды.

      -2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 апреля 2017, 15:05

      Лишние кило ему очень мешали-поэтому особо ничего не добился.Спартак здесь не причем.

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 апреля 2017, 14:17

      добрый доктор Айболит
      .

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 апреля 2017, 13:59

      Спасибо Семину, он не жаловался, не ругался, просто купил в самолет пять ящиков холодного пива и сказал: «Пейте, лечитесь»", – заявил Джанашия.

      Шпалыч вообще для них самый лучше в мире тренер: то сам на бухич зовёт, то пиваса им покупает, вот о каком тренере в сборной мечтают ))

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Chesn0k 18 апреля 2017, 18:11

      ахах, кстати сборная с Палычем ни одной игры не продула))

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 апреля 2017, 13:57

      Бредятина - грузятина

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      Рейтинг: +752

      alex1004 18 апреля 2017, 13:19

      "Например, кому-то было нужно, чтобы мы потеряли очки в Элисте — и «Спартак» благодаря этому брал бы золото."
      Бред отборного качества. Судя по формулировке, так понимаю речь идет о поре решающих матчей, а это октябрь-ноябрь... Тогда была весна-осень, а не осень-весна как сейчас. Какие +50? Абсолютный максимум для Элисты за 1981-2010 годы: июнь - 41,1, июль - 42,7, август - 44,0 Обе команды в равных условиях, да погода нивелирует разницу в классе, но значит ходить по полю надо было быстрее соперника. Жара и союзные времена помогала азиатским командам играть на своем поле, но ни одна из них не добивалась больших успехов, насколько помню ни Кайрат, ни Пахтокор не доходили до медалей.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > alex1004 18 апреля 2017, 19:59

      Да, Кайрат любил дома играть с киевлянами...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 апреля 2017, 13:19

      По-моему бред про ту же гостиницу и матч на 15-00 на уровне 3-го класса... В Испании в той же все играют в такое время и в жару... а по поводу гостиницы так вообще цирк... Кто мешал Вашему менеджеру подыскать нормальный вариант с кондиционерами? Какую-то бредятину несёт этот клоун и ищет виноватых в своих неудачах, всех кроме себя самого...

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > ivanthebest 18 апреля 2017, 16:20

      Да не было в Элисте в то время гостиницы с кондиционером.

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