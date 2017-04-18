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    Джанашия: «В «Локомотиве» на «бухачи» ходили вместе с Семиным»

    Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своих выступлениях за различные команды ветеранов. Также Джанажия признался, что в свое время игроки железнодорожников любили выпивать вместе с главным тренером команды Юрием Семиным.

    «Сейчас больше сотки вешу. Меня приглашают играть за ветеранов — в сборную СССР. Правда, смешно: где я и где СССР?! Но им нужно, чтобы кто-то кульбит делал, народ радовал — там ведь дни города, праздники, шоу всегда. Реально раньше почти каждую неделю звонили: «Заза, поехали туда-сюда». Базара нет: в поезд сел, набухался, сыграл, потом пошел на банкет, погулял, вернулся довольный. Русский народ вообще знает толк в развлечениях, а тут еще и деньги платят: 30 тысяч, 20 тысяч за приезд. Хотя мне просто было прикольно с такими людьми выступать: Гаврилов, Черенков рядом – да я вырос, глядя на всю эту банду.

    Мы и в «Локо» пили. Семин и Филатов так создавали из команды семью. Если вдруг вничью сыграли с каким-то слабым соперником или на тренировках начинали уставать друг от друга, ругаться, катиться грубо, то Семин сразу свистел: «Так, собираем жен, детей – и все на базу, режем барашка». Чтобы всем вместе собраться, выпить, подружиться друг с другом и уехать довольными домой. На следующий день зато возвращаешься на базу и думаешь: «Как мы вообще могли бесить, «убивать» друг друга?»

    Семин реально семью делал – она у него на дружбе и доверии строится. Он с нами же и ходил. Понимаете, это сейчас футболист на стадион на машине может приехать, а нас за три дня до матчей на базе закрывали. Мы вкалывали там, как лошади, и мечтали хорошо сыграть, чтобы одну ночь после этого нормально отдохнуть. Но так как на «бухачи» ходили вместе с Палычем, то проблем и конфликтов не было. Мы чувствовали свободу, но на самом деле были под контролем. То есть ты мог делать на выходных, что хочешь, но если приходил на тренировку с похмелья или с лишним весом, то попадал на штраф — 100 баксов за килограмм», — рассказал Джанашия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2017 08:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 апреля 2017, 11:59

      сыграл, выпил, на базу. романтика)
      вот почему некоторые футбики кокору с мамашей оправдывают - завидуют белой завистью)

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 11:59

      Да у Сёмина и щас видок такой, что не похмелился

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > NEON-SM 18 апреля 2017, 20:23

      Ты,безумное существо, сначала доживи до его возраста, а потом посмотрим на какую абразину будешь похож

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 апреля 2017, 11:20

      Молодчик Грузиняка !!
      Всё откровенно - ОТ ДУШИ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 апреля 2017, 10:06

      Эта семья делала историю. Заза, мы всё прос*али.

      3
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