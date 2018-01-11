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    Джанашия: «Если убрать Кверквелию, сзади у «Локомотива» наступит хаос»

    Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия считает, что его соотечественник Соломон Кверквелия вносит стабильность в игру обороны столичного клуба. Он сравнил нынешнего защитника «железнодорожников» с Игорем Чугайновым из своего поколения футболистов.

    – Кто из игроков «Локомотива» вам сейчас особенно нравится?

    – Если убрать Кверквелию, сзади у команды наступит хаос! В наше время оборона «Локо» тоже был силен обороной. Вообще голов не пропускали! Это одна из фишек и Семина. Когда вижу Сабу, вспоминаю Чугайнова. Когда в обороне Игорь, никаких разговоров о надежности не возникало.

    – Джанашия-футболист прошел бы Кверквелию?

    – Ха-ха, прошел бы! Хотя было бы тяжело, скажу вам. У Сабы очень длинные ноги, он высокий. Вот когда он устанет, тогда его еще можно обыграть.

    – Кверквелия предпочел сборной России Грузию, а Джикия – наоборот. Понимаете Георгия?

    – Не очень. Грузин и так мало! Нам нужны хорошие футболисты. А Россия-то огромная, у вас можно найти игроков. Ясное дело, Кверквелия бы сборной России не помешал – больше того, здорово помог бы. Но мы-то?! Потому и я хочу растить новое поколение – для сборной Грузии тоже.

    – Кто сильнее, Кверквелия или Джикия?

    – Тренеры в командах их ставят по-разному, и требования отличаются. Но сейчас видно, что Соломон сильнее. Я читал даже, что он может перейти в английскую Премьер-лигу. Но Палыч, считаю, его не отпустит. Первым делом потому, что он любит грузин! Семин и сам в интервью говорил: «Без грузин команда не делается».

    – Вы самый любимый грузин Семина?

    – Это точно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 09:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 января 2018, 19:15

      Арбузик),молодец.что помнишь!)

      -1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 11 января 2018, 12:55

      Грузин грузину. Жопу лижит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 января 2018, 10:46

      Асатиани..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 января 2018, 10:16

      Саба воспитанник грузинского футбола, Жора - российского, так что все правильно.

      1
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