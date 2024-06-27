Джанашия – о выходе сборной Грузии в плей-офф Евро-2024: «Вино будет литься рекой!»

Экс-игрок «Локомотива» Заза Джанашия поделился мыслями по поводу выхода сборной Грузии в плей-офф Евро-2024.
«Я ликую! И это не только мои эмоции – вся Грузия ликует! Я не знаю... То, что пацаны из сборной натворили, что сделали, это великолепно! Мне все звонят, хотят поздравить. Что творится! Грузины выходят на улицу праздновать. 25 тысяч зрителей смотрели игру в фан-зоне, вся Грузия, весь Тбилиси, все города смотрели. Сейчас вино будет литься рекой!», – заявил Джанашия.
- Грузия сумела обыграть Португалию (2:0). Точными ударами у грузинской сборной отметились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Этот результат позволил грузинам сенсационно выйти из группы Евро.
- Примечательно, что для Грузии турнир в Германии стал первым в истории. Следующим соперником грузин в рамках 1/8 финала континентального первенства станет Испания, выигравшая все три матча на турнире.
- 48-летний центрфорвард Заза Джанашия, повесивший бутсы на гвоздь в 2005 году, имеет в своем активе 9 поединков за сборную Грузии. В них он сумел отметиться 4 забитыми мячами.
Источник: «Чемпионат»