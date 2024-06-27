Джанашия – о выходе сборной Грузии в плей-офф Евро-2024: «Вино будет литься рекой!»

Экс-игрок «Локомотива» Заза Джанашия поделился мыслями по поводу выхода сборной Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Я ликую! И это не только мои эмоции – вся Грузия ликует! Я не знаю... То, что пацаны из сборной натворили, что сделали, это великолепно! Мне все звонят, хотят поздравить. Что творится! Грузины выходят на улицу праздновать. 25 тысяч зрителей смотрели игру в фан-зоне, вся Грузия, весь Тбилиси, все города смотрели. Сейчас вино будет литься рекой!», – заявил Джанашия.