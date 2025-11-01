Отважное предсказание Джанашии на матч «Зенит» – «Локомотив»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ против «Зенита».

«Будет хорошая и красивая игра. «Локомотив» не должен сегодня проиграть. Думаю, так и будет. У «Зенита» были промахи в последнее время, а «Локомотив» не проигрывает в чемпионате в этом сезоне. Алексей Батраков сегодня должен обязательно отличиться», – сказал Джанашия.