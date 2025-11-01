Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Отважное предсказание Джанашии на матч «Зенит» – «Локомотив»

Отважное предсказание Джанашии на матч «Зенит» – «Локомотив»

1 ноября, 19:14
7

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ против «Зенита».

«Будет хорошая и красивая игра. «Локомотив» не должен сегодня проиграть. Думаю, так и будет. У «Зенита» были промахи в последнее время, а «Локомотив» не проигрывает в чемпионате в этом сезоне. Алексей Батраков сегодня должен обязательно отличиться», – сказал Джанашия.

  • Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:15 мск.
  • «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 27 очками после 13 туров. «Зенит» идет 4-м с 26 баллами.
  • «Локо» – последняя московская команда, выигрывавшая РПЛ (2018 год).

Комментарии (7)
Боцман59rus
1762015138
_столько дифирамбов напели Локо... Медали уже повесили,Воробьёв лучший нап,за Батракова вся Европа борется, но сегодня всё просто Зенит 2-0
Ответить
АЛЕКС 58
1762016307
Не против если будет как в Казани
Ответить
somn
1762027803
Эх, Заза, лучше б ты молчал...
Ответить
