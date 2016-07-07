Как сборная Германии изменилась после ЧМ-2014

Статус фаворитов

Сборная Германия – главный претендент на победу, по мнению экспертов, букмекеров и болельщиков. На кого ставить еще, если не на чемпионов мира, показавших такой блистательный результат в Бразилии? К тому же существенная часть аудитории чемпионата Европы следит за футболом только раз в два года. И мало кого волнует, что Германия с 2014 года изменилась, что другие сборные стали сильнее и опытнее, что вообще футбол значительно поменялся. Нет, победа немецкой команды в турнире не станет сенсацией.

Такое положение не является стимулом для немцев. Они сами лучше экспертов и букмекером знают, на что способны. Но лишнее внимание, лишние ожидания болельщиков – это дополнительный стресс. Два года назад казалось, что выиграть чемпионат мира – значит достигнуть футбольной вершины. Сейчас требуется подтверждать статус. А идти впереди всегда сложнее, чем догонять.

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Неубедительный результат

Вспомните, как выступали немцы в Бразилии. Началось с разгрома Португалии (4-0), когда Германия с близкой к идеальной результативностью (5 ударов в створ – 4 гола) и подавляющим владением мячом, разрушила интригу в одной из самых интересных встреч первого тура. Потом была тяжелая ничья с Ганой (2-2), которая охладила немцев после португальской эйфории и дала силы на принципиальный матч со сборной США под руководством Юргена Клинсмана (1-0). Германия вышла из группы с первого места, потом лишь в добавленное время обыграла Алжир, а в четвертьфинале встретилась с французами.

Остановимся на этом этапе, потому что сейчас немцы как раз дошли до четвертьфинала. И впечатление другое. Германию критиковали за игру с Украиной, в которой подопечные Фоменко заставили соперника ошибаться, терять мяч и пропускать опасные атаки. Если бы украинцы реализовали хотя бы половину своих моментов, нас бы не смущал уверенный, на первый взгляд, счет 2-0.

Нулевая ничья с поляками тоже не делает положение немцев критическим. Понимаете, здесь важнее вопрос образа, который сборная создала. Сколько раз вы слышали и читали о «немецкой машине» за последние два года? Много. Так вот никакой немецкой машины в лице сборной Германии нет. Команда дает результат, необходимый для продвижения по турниру. Но стремительной и слаженной игры, образцового, хладнокровного футбола в стиле «забьем столько, сколько захотим», нет. Да, в последнем матче группового этапа с Ирландией немцы, уже обеспечив себе выход в плей-офф, все равно доминировали и статус фаворитов турнира поддерживали. Но забить-то смогли только один раз.

Проблемы в каждой линии

Из этого следует еще одно отличие Германии-2016 от Германии-2014. Тактически команда не сбалансирована. Она играет в атакующий футбол, но самая сильная линия у нее – оборонительная. К Нойеру вопросов нет. Связка центра обороны Хуммельс-Боатенг хоть и является, возможно, лучшей на чемпионате, но имеет проблемы. У Хуммельса есть желтая карточка и в случае выхода сборной в полуфинал, он может пропустить его. А значит, будет играть осторожнее, менее жестко. Боатенг же получил травму икроножной мышцы в поединке с Северной Ирландией, поэтому со словаками провести на поле весь матч не смог. И пусть оба футболиста отрицают давление карточки и влияние недавней травмы. Мы-то понимаем, что Конте записал все слабые места соперника в свой блокнот. И будет на этом играть.

Германия-2014 славилась своей полузащитой, но вот, что о игре говорил Сами Хедира в начале турнира: «Изъяны возникают, когда мы теряем мяч. Нам надо реагировать быстрее. Есть проблемы и с переводом мяча из обороны в атаку». Хорошо, что немцы анализируют ошибки. Теперь нужно не повторить их в матче с сильным соперником.

Самая критическая линия – нападение. У немцев всегда были проблемы с форвардами, а когда ушел Клозе – Лев совсем запутался. Мюллер на острие атаки – не самое удачное решение, ведь Томасу некомфортно быть примитивным игроком с двумя задачами – открываться и бить. Он не умеет это делать, ему нужен Левандовски.

Делать ставку только на Гомеса нельзя – он вряд ли сможет еще три матча забивать, играя без замен. Ну, а Марио Гетце…

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Поддержка

Вспомните, в Бразилии хотелось болеть за немцев, даже когда их разрушающий футбол уничтожал креатив. Хотя бы потому, что немцы заслужили эту победу. Они шли к ней еще с домашнего чемпионата мира 2006 года, каждый раз останавливаясь в одном или двух шагах от трофея. Четыре турнира приходилось довольствоваться бронзой или серебром.

Теперь все, наоборот, болею за Италию, которая неожиданно выстрелила и уже обыграла чемпионов прошлого Евро. Опытная оборона, харизматичный тренер, амбициозная атака – за итальянцев хочется болеть. В конце концов, вы же не переживаете за Голиафа, когда с ним сражается Давид?

Соперник

Еще отдельно про итальянцев. Этот матч похож на бразильский четвертьфинал Германия – Франция. Тогда французы стали неожиданно выстрелившей командой, за которую тоже хотелось болеть. Та игра не была скрытым финалом, потому что на золото претендовали и бразильцы, и аргентинцы, и голландцы. Но для Германии та выстраданная победа стала серьезным шагом к трофею. И бразильцы в полуфинале проблему не составили, потому что играли несравнимо хуже, чем сборная Франции.

Италия – неудобный соперник. С 1982 года Германия встречалась с ней на крупных турнирах четырежды. И ни разу не выиграла. Итальянцев называют командой-зеркалом, которая тонко реагирует на проблемы соперника. Если Германия сыграет первым номером – ее легче будет поймать на ошибках. Но если сядет в оборону – сможет ли перебороть команду, которая всю свою историю строит игру с сильными защитниками?

Перед немцами стоит много проблем. Но никто ведь не обещал легкую жизнь чемпионам.

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