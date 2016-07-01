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    Диджея застукали за просмотром Евро во время выступления


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    01.07.2016 15:30
    Хорошо, если на работе можно посмотреть футбол. Хуже, если от работы нельзя отвлечься даже на Евро. Но немецкому диджею Свену Фэту удалось почти невозможное.

    51-летний диджей Свен Фэт родился в небольшом немецком городе Обертсхаузене, расположенном недалеко от Франкфурта. Музыкальную карьеру начал уже в 18 лет, являлся фронтменом группы Off, а затем основал лейблы Еye Q и Cocoon.

    Свен постепенно становился знаменитым, а на данный момент – является одним из топовых диджеев мира. И страстным футбольным болельщиком, иначе как объяснить, что на выступлении в Голландии Фэт прямо во время сета включил на смартфоне трансляцию матча 1/8 финала Германия – Словакия.

    Немцы разгромили соперника со счетом 3:0 и вышли в четвертьфинал. Концерт наверняка удался на все сто процентов, как и матч в Лилле, где Германия не испытала никаких проблем.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: factmag.com, ibizaglobalradio.com
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