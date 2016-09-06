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  • Не тот Марио. Почему у сборной Германии большие проблемы

Не тот Марио. Почему у сборной Германии большие проблемы

Сборная Германии провела первый матч в отборочном турнире к чемпионату мира. В гостях была разгромлена команда Норвегии: три безответных мяча на счету Мюллера, Киммиха и еще раз Мюллера. Казалось бы, дела не могут идти еще лучше.

Однако в случае со сборными-грандами не принято обращать слишком большое внимание на результаты отборочных игр – тем более первых. Через два года Йоахим Лев приедет в Россию, чтобы защитить титул чемпиона мира. И пока неясно, как он собирается делать это при отсутствии нападающих.

На эту проблему указывают давно. Перед игрой с Норвегией даже Томас Мюллер, на которого теперь надеются, как на бомбардира, открыто говорит: «У нас есть только Марио Гомес». Но Марио Гомесу уже 31 год, и он не был вызван Левом на сентябрьские матчи.

Йоахим Лев обращался к модели «без нападающих» на двух крупных турнирах подряд – и всякий раз жал «отмену». Начав чемпионат мира в Бразилии с Марио Гетце на острие, Лев был вынужден выпускать Клозе уже во втором матче. Мирослав появился на поле при счете 1:2 в пользу Ганы – и забил спустя две минуты.

В последней игре в группе позицию форварда занял Подольски, но когда Германия получила Алжир в качестве соперника по плей-офф, тренерский штаб снова решил обкатать вариант с Гетце. Итог известен: тяжелейшая победа в дополнительное время, после которой Лев уже не отказывался от услуг Клозе – и стал чемпионом мира.

На Евро-2016 Клозе уже не было – остался лишь Марио Гомес, вызванный в сборную из «Бешикташа». Поэтому мало кто удивился тому, что Германия вновь начала крупный турнир без форвардов. Однако на этот раз схема выдержала всего один матч – Гомес закрепился в стартовом составе и доиграл до полуфинала.

Чем можно объяснить упорные попытки Йоахима Лева наиграть вариант с Гетце? Неужели он считает, что данная модель более интересна и жизнеспособна? Сомнительно.

Считается, что в новом тысячелетии схему без нападающих первым развил Лучано Спаллетти. Однако в его «Роме» все равно был Мирко Вучинич (да и Тотти нельзя считать чистым полузащитником). В «Зените» итальянец обязательно использовал чистых нападающих, и сейчас, вернувшись в Италию, он упорно надеется на Эдина Джеко (пусть даже анекдотичного).

Схема с полузащитником Фабрегасом на острие атаки позволила сборной Испании выиграть чемпионат Европы-2012, но два мяча в финале все равно забил Фернандо Торрес. На следующий крупный турнир испанцы поехали уже с чистейшим нападающим Диего Костой. А теперь, после смены поколений, рассчитывают на Альваро Морату.

«Барселона», часто задающая тон в испанском и общеевропейском футболе, сегодня играет в три нападающих. Хосеп Гвардиола вряд ли представляет свой «Манчестер Сити» без Агуэро, как не представлял «Баварию» без Левандовски. Почему-то испанский тренер, проводник тики-таки, не стал изобретать схему с Мюллером или Гетце в роли центра –ложного или правдивого, это не так важно. В «Боруссии» Гетце также не играл, не играет и вряд ли будет играть на месте форварда.

Так что же ищет в этой модели тренер сборной Германии? Высокий смысл – или все же спасение? Если мы посмотрим на заявку сборной Германии на Евро-2016 (два нападающих – Гомес и Подольски), на заявку нынешней сборной Германии (один нападающий – травмированный Фолланд) и на круг возможных кандидатов на эту позицию – мы не позавидуем Леву.

Слово Томасу Мюллеру: «Фундаментальной проблемой нашей команды является отсутствие большого количества центральных нападающих. В последние годы в Германии появилось много техничных игроков, коих мы имеем переизбыток. Считалось, что страна должна идти в испанском направлении развития футбола». Как уже было сказано, сама Испания вернулась к варианту с чистым мощным форвардом при первой же возможности.

За последние 10 лет немецкие футболисты лишь 3 раза становились лучшими бомбардирами Бундеслиги. Всем троим – Марио Гомесу, Штефану Кисслингу и Александру Майеру – уже за 30 лет. Среди них нет ни одного человека, воспитанного той самой системой детского футбола, в которую сегодня тычут носом всю Европу, а уж Россию – особенно.

Мы слышим о невероятной конкуренции, о невероятном конкурсе на будущее место в сборной Германии. О невероятных молодежных академиях, куда принимают лишь пятерых из тысячи. В таком случае возникает множество вопросов.

Как получилось, что сборная в новом поколении осталась совсем без нападающих? Почему сборная не смогла набрать для чемпионата Европы хотя бы двадцать футболистов экстра-класса, почему в решающих матчах плей-офф Леву некем было усилить игру? Почему при конкуренции в 200 человек на одно место Германия на Евро так намучилась с крайними защитниками? С Хеведесом и Хектором, которых разрывала слабая (как потом оказалось) сборная Украины, с Киммихом, который прежде почти не играл за сборную и завершил Евро привозом в полуфинале?

Йоахим Лев оказался в сложнейшей ситуации, потому что от его команды ждут отнюдь не разгромов скромных соперников. Необходимо думать о будущем сборной. Пока тренер не придумал ничего, кроме варианта с Гетце.

Однако необходимо помнить, что даже Португалия, у которой еще больше проблем, победила во Франции за счет гола чистого нападающего Эдера. Да и Роналду – это все-таки не Гетце, при всем уважении к последнему.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Германия Гомес Марио Мюллер Томас Гетце Марио Лев Йоахим
Комментарии (9)
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Ильгизар И
1473146378
Бердыев-????????
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zatonn
1473150015
Уважаемому автору следует вначале изучить вопрос, о котором он пишет. Во-первых, Марио Гомес не был вызван на игру с Норвегией по причине травмы, во-вторых, Марио Гомес никак не мог дойти до полуфинала Евро-2016, так как был травмирован в 1/4 финала итальянцами. Ну и в третьих, есть Лерой Сане, Карим Беллараби, Юлиан Брандт, которые ещё своё слово скажут. И в-четвёртых, Томас Мюллер в роли форварда играть вполне способен. Как-то так..
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headvk
1473151472
Что то автор чуток путает)
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Тим2015
1473154302
Гетце слабак
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К.Серж.А
1473161750
Согласен конечно с мнением , что у Германии проблемы на позициях с нападающим и крайними защитниками ... Но разве сам Лёв в этом не имеет вину ? Сейчас он полностью игнорирует крайних защитников из Боруссии - Шмельцера который провел отличный прошлый сезон , Дурма , да и тот же Гинтер на фланге не плох ... Да и в атаке сейчас ладно , особенно ставить некого , но проблемы Германии с атакующими игроками идут давно , но это не мешало Леву - ссориться с Кураньи , и забыть о нем еще до переезда в Россию , когда он был еще не плох , или полностью игнорировать Кисслинга , который уж точно в свои лучшие годы не помешал бы команде ...
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alexis02lion
1473164940
По сути всё верно. Ушёл Клозе и нет нападающих. Хотя может кто и выстрелит за 2 года - в Германии всегда талантов хватало, но Гётце точно не на острие играть. Лучше тогда Кисслинга попробовать - он вряд ли откажется.
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ds325dgg
1473167588
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/ArACV
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Аристократ Олжик
1473168416
А по моему нужно звать Майера, ну и что то старик, сборная Германии, это команда которая чуть ли не на ленточку приносить мяч, лишь ножку подставляй, а уж Саня Майер в этом мостак. Я тут посмотрел статистику за прошлый год, нап Бохума Симон Теродде, в 33 играх забил 25 мячей, ему 28 лет и рост 191 см. Ну и что то он из второй бундеслиги, вы дайте ему шанс себя проявить. В той же второй бундеслиге есть Нильс Петерсен . . . Насколько я знаю с Кисслингом у Лёва война, причины которых нам не известны. Остается лишь Фолланд, да нап молодежки Зельке . . . Лично мне кажется, что с такой полузащитой как Мюллер, Ройс, Дракслер, Озил, Гетце, Кроос, ни у одного напа не должно возникать проблем с реализацией моментов, тут просто дело в недоверии Лёва . . . Он хочет сразу готового форварда и много забивающего
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