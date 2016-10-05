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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Канделаки может провести эфир программы «Свисток». Саввиди прекратит финансирование «Ростова». Дайджест событий дня

Канделаки может провести эфир программы «Свисток». Саввиди прекратит финансирование «Ростова». Дайджест событий дня

Громогласное заявление от Канделаки

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что не против провести программу «Свисток», если гостем эфира станет владелец «Спартака» Леонид Федун. «Лично проведу эфир, если на него придет Федун. Миллер? Начнем с Федуна. Я не требую продюсерской помощи в организации остального эфира и спикеров», – написала Канделаки в Twitter.

Бывшему игроку немецкой Бундеслиги грозит до 15 лет тюрьмы

Бывший футболист «Кайзерслаутерна» и менхенгладбахской «Боруссии» Марсело Плеч обвиняется в перевозке аж 793 килограммов марихуаны. 40-летний бразилец был арестован военной полицией бразильского города Толедо в ноябре прошлого года. Скоро суд вынесет решение по его делу. В его футбольной карьере последним стал сезон-2009/10, в течение которого Плеч выступал за сербскую «Войводину». «Не могу в это поверить, надеюсь, что дело обстоит иначе», – признался бывший одноклубник футболиста по «Боруссии» Марсель Витечек.

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Саввиди больше не будет финансировать «Ростов»

Председатель совета директоров ООО «Группа Агроком» Иван Саввиди, чья компания занимается финансированием «Ростова», объявил о скором прекращении сотрудничества с клубом и рассказал почему это произошло.

«Факт в том, что нас попросили помочь. Чтобы клуб смог разблокировать арестованные счета и команда поехала в Европу, нас попросили заплатить за два месяца. И мы за август и сентябрь заплатили больше 110 миллионов рублей. В частности, перед поездкой в Мюнхен под эти цели отдали 63,5 миллиона. Мы помогли «Ростову» погасить все текущие задолженности, в том числе по налогам. Это не скандал, а невежество. Логика очевидная и понятная. Вы берете деньги под какие-то условия… Не нравится — не берите, я же не навязываю себя. Мы не хотим вытеснять генерального спонсора «Ростова» «ТНС-Энерго», как это подавалось клубом, сославшимся на регламент УЕФА, запрещающий менять генспонсора по ходу сезона», – отметил Саввиди.

«Локомотив» собирается приобрести футболиста уровня Промеса

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о трансферных целях своей команды. Ожидается, что московский клуб усилится игроком, который по своему уровню не будет уступать лидеру «Спартака» Квинси Промесу.

«Приоритета нет. У Корнеева есть чуйка на игроков. Он чувствует, когда футболист талантлив и станет звездой. Например, в свое время Игорь уверял меня, что Суарес и Игуаин вырастут в топ-игроков. О них еще толком никто не знал. Есть ли такие игроки в лонг-листе «Локомотива»? Да. Готов ли «Локомотив» приобрести игрока уровня Промеса за 7-10 миллионов? Готов. Произойдет это или нет – посмотрим. А Промес – замечательный игрок», – заявил Геркус.

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Глобальные перестановки в тульском «Арсенале»

Сегодня тульский «Арсенал» объявил о назначении президентом клуба 54-летнего Гурама Аджоева, который не так давно работал спортивным директором в московском «Динамо». Кроме того, туляки лишились главного тренера, подтвердив отставку Сергея Павлова, а также уход старшего тренера Сергея Жукова. Кто возглавит «Арсенал» – решится завтра, кандидатуры на этот пост уже известны и в какой-то мере неожиданны.

Авен рассказал, почему сорвалась сделка по покупке половины прав на «Спартак»

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен раскрыл секрет срыва сделки по покупке 50% прав на «Спартак». «Я был близок к тому, чтобы купить половину «Спартака». Я должен был это делать с партнерами. У нас была некая группа. Так получилось, что некоторые члены моей команды по объективным причинам не могут сегодня быть акционерами «Спартака». Не хочу вдаваться в детали. Это была первая и главная причина, почему это рассыпалось», – рассказал Авен.

Игрок «Астаны» попал в сферу интересов «МЮ»

Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович может подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», о чем сегодня сообщили французские СМИ. Впрочем, за талантливым футболистом, выигравшим с Сербией молодежные чемпионаты мира и Европы, также следит и «Рома», а ранее сообщалось и об интересе «Спартака». 21-летний футболист связан контрактом с «Астаной» до середины 2017 года и рассчитывает доиграть до его окончания. В клуб из Казахстана Максимович перебрался в феврале 2015-го.

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Лев не будет тренировать клубы Бундеслиги

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что не станет работать в немецкой Бундеслиги по определенным причинам. «Да, это правда, я не хочу работать в Бундеслиге. Мне не нравится здесь то, как иногда происходит смена тренеров. Я понимаю, что с точки зрения руководства смена тренера иногда может быть уместной. Но главное здесь то, чтобы это всегда происходило честно и корректно», – отметил Лев.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Россия Боруссия М Ростов Локомотив Спартак Астана Манчестер Юнайтед Арсенал Промес Квинси Максимович Неманья Павлов Сергей Лев Йоахим Федун Леонид Аджоев Гурам Канделаки Тина
Комментарии (14)
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BAIv
1475700588
это что сестра Гинера ? очень похожи
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BAIv
1475700696
альфабанк еще те балаболы ни слова правды
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GeorgeXIII
1475702019
а кто такая Канделака?
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mihail1980
1475726468
канделаки умная баба
Ответить
Strig
1475730384
А где же россияне-то?
Ответить
pik54
1475734762
За деньги всё возможно.
Ответить
CamburV
1475736578
Деньги решают если и не всё то почти всё.
Ответить
kiiriil19
1475736949
забулдыга какая то после какой пьянки она вышла на улицу то??))
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vidi777
1475751888
Канделаки СС..КА.. верни чемпионат Испании
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Doktor Dik
1475871708
Все, это конец ростова
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