«Арсенал» подтвердил отставку Павлова

С.А.Павлов - очень квалифицированный тренер: выводил в вышку пять команд, первым из которых был Текстильщик из райцентра Камышин, ага.
Тульский «Арсенал» официально подтвердил отставку главного тренера команды Сергея Павлова. Кроме этого, команду также покидает старший тренер Сергей Жуков. Имя нового главного тренера станет известно 5 октября по итогам заседания попечительского совета ПФК «Арсенал».
«Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» благодарит Сергея Павлова и Сергея Жукова за проделанную работу и желает успешного продолжения тренерской карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
После девятого тура «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе семь очков.
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 5 октября 2016 г.