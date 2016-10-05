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    «Арсенал» подтвердил отставку Павлова

    Тульский «Арсенал» официально подтвердил отставку главного тренера команды Сергея Павлова. Кроме этого, команду также покидает старший тренер Сергей Жуков. Имя нового главного тренера станет известно 5 октября по итогам заседания попечительского совета ПФК «Арсенал».

    «Профессиональный футбольный клуб «Арсенал» благодарит Сергея Павлова и Сергея Жукова за проделанную работу и желает успешного продолжения тренерской карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    После девятого тура «Арсенал» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе семь очков.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    05.10.2016 11:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 октября 2016, 17:13

      С.А.Павлов - очень квалифицированный тренер: выводил в вышку пять команд, первым из которых был Текстильщик из райцентра Камышин, ага.

      1
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      Рейтинг: +39

      Денис Севас 5 октября 2016, 11:52

      Уже надоело что вы к новостям Арсенала Лондон пришиваете Тульский Арсенал,одно и тоже ппц!"!!!

      1
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 5 октября 2016, 11:47

      ТУЛА ПОЗОР!!!!ЧЕЛОВЕК РЕАЛЬНО РАБОТАЛ ВЫВЕЛ КОМАНДУ В ВЫШКУ.ВАС ЖДЁТ ПЕРДИВ!!!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 5 октября 2016, 11:37

      Хороший тренер, не знаю чем руководствуется попечительский совет... с таким составом и такой конкуренцией руководство должно быть более чем довольно!

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