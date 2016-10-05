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    Аджоев: «Кирьяков или Семшов? Завтра все должно решиться»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о скором завершении поиска нового главного тренера для команды.

    «Что касается бывшего главного тренера Сергея Павлова и его увольнения, то я даже в глаза не видел этого человека – ни до назначения на пост президента, ни после. Не я приглашал Павлова в «Арсенал», не я его увольнял, моей инициативы здесь нет. Новый наставник должен быть объявлен завтра вечером, у меня есть несколько кандидатур. Сергей Кирьяков или Игорь Семшов? Сейчас фамилии называть не буду, но я уже давно общаюсь с кандидатами. Вчера я встречался с одним, позавчера с другим. Завтра все должно решиться. То же самое касается и тренерского штаба», – заявил Аджоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2016 16:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 октября 2016, 10:48

      Кирьяков нолевый тренер, лучше попробовать Семшова.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 октября 2016, 05:58

      Что-то какие-то мелкие личности именно в тренерском плане по сравнению с ушедшим Павловым. А так прикольно. Ещё один эксперт МАТЧ ТВ на тренерский мостик. Прям тенденция. Хотя не верю что Семшов будет.

      -1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 5 октября 2016, 23:13

      Вряд ли будет Семшов тренером, мало в это верится, а Кирьяков скорее всего будет главным. Удачи нашим Динамовцам!

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy > denisrebrikov 6 октября 2016, 10:22

      Жди к себе в болото своих динамовцев.

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov > baddy 6 октября 2016, 21:38

      Мы скоро будем в ПЛ, жди.

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 5 октября 2016, 23:00

      У Семшова категория тренерская есть хоть какая нибудь, как будет он тренировать?

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 5 октября 2016, 21:11

      Ну мля и президент, не знает кто у него команду тренирует...

      0
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 5 октября 2016, 19:01

      Семшов? Решили хоть какой-то позитив извлечь из выступлений команды? Чтоб можно было посмеяться?

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 5 октября 2016, 18:00

      Ну, Кирьяков вроде все же тренер какой-никакой. А Семшов-то зачем?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 октября 2016, 17:18

      Мафиозная личность, ага.

      0
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