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Аджоев: «Кирьяков или Семшов? Завтра все должно решиться»

5 октября 2016, 16:31
10

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о скором завершении поиска нового главного тренера для команды.

«Что касается бывшего главного тренера Сергея Павлова и его увольнения, то я даже в глаза не видел этого человека – ни до назначения на пост президента, ни после. Не я приглашал Павлова в «Арсенал», не я его увольнял, моей инициативы здесь нет. Новый наставник должен быть объявлен завтра вечером, у меня есть несколько кандидатур. Сергей Кирьяков или Игорь Семшов? Сейчас фамилии называть не буду, но я уже давно общаюсь с кандидатами. Вчера я встречался с одним, позавчера с другим. Завтра все должно решиться. То же самое касается и тренерского штаба», – заявил Аджоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Семшов Игорь Кирьяков Сергей Аджоев Гурам
Комментарии (10)
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Aztec58
1475677103
Мафиозная личность, ага.
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Бриг
1475679606
Ну, Кирьяков вроде все же тренер какой-никакой. А Семшов-то зачем?
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Ганнибал Лектор
1475683311
Семшов? Решили хоть какой-то позитив извлечь из выступлений команды? Чтоб можно было посмеяться?
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KWN37
1475691106
Ну мля и президент, не знает кто у него команду тренирует...
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КАРАТ
1475697642
У Семшова категория тренерская есть хоть какая нибудь, как будет он тренировать?
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denisrebrikov
1475698430
Вряд ли будет Семшов тренером, мало в это верится, а Кирьяков скорее всего будет главным. Удачи нашим Динамовцам!
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alexis02lion
1475722702
Что-то какие-то мелкие личности именно в тренерском плане по сравнению с ушедшим Павловым. А так прикольно. Ещё один эксперт МАТЧ ТВ на тренерский мостик. Прям тенденция. Хотя не верю что Семшов будет.
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vgarakh
1475740083
Кирьяков нолевый тренер, лучше попробовать Семшова.
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