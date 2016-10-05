Аджоев: «Кирьяков или Семшов? Завтра все должно решиться»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о скором завершении поиска нового главного тренера для команды.

«Что касается бывшего главного тренера Сергея Павлова и его увольнения, то я даже в глаза не видел этого человека – ни до назначения на пост президента, ни после. Не я приглашал Павлова в «Арсенал», не я его увольнял, моей инициативы здесь нет. Новый наставник должен быть объявлен завтра вечером, у меня есть несколько кандидатур. Сергей Кирьяков или Игорь Семшов? Сейчас фамилии называть не буду, но я уже давно общаюсь с кандидатами. Вчера я встречался с одним, позавчера с другим. Завтра все должно решиться. То же самое касается и тренерского штаба», – заявил Аджоев.