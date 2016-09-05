Бердыев возглавит «Ростов». «Зенит» намерен оставить Витселя. Дайджест событий дня

Бердыев останется в «Ростове» и получит более обширные полномочия

Экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев продолжит работать в клубе с берегов Дона, но уже с более обширными полномочиями. Специалист расторг контракт с желто-синими в августе, однако при этом продолжил консультации тренерского штаба во главе с Дмитрием Кириченко, что привело к выходу ростовчан в групповой раунд Лиги чемпионов. После этого 64-летний наставник и руководство клуба приняли решение продолжить сотрудничество.

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«Анжи» расторг контракт с Жировым

«Анжи» расторг контракт с защитником Александром Жировым по согласию сторон. Игрок перебрался в махачкалинский клуб в середине 2015 года из «Волгаря». В прошлом розыгрыше РФПЛ 25-летний футболист провел 30 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также заработав три желтые карточки.

ЦСКА получил разрешение на проведение матчей Лиги чемпионов на новом стадионе

ЦСКА получил от УЕФА разрешение на проведение домашних игр Лиги чемпионов на своем новом стадионе. Напомним, арена красно-синих была сдана в эксплуатацию в прошлом месяце и уже успела принять товарищескую встречу армейцев с «Торпедо» (3:0). Первый официальный поединок на «Арене ЦСКА» состоится 10 сентября в рамках шестого тура РФПЛ.

Каррера определится с кандидатами в тренерский штаб «Спартака» после игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назовет имена кандидатов в свои помощники после поединка шестого тура РФПЛ с «Локомотивом» 11 сентября. Напомним, на данный момент тренерский штаб красно-белых помимо 52-летнего специалиста составляют аналитик Роман Пилипчук, тренер вратарей Джанлука Риомми, а также тренер по физической подготовке Хавьер Нойа Сальсес.

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Месси: «Я хочу вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился своими планами на будущее. «Я хочу вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз». Я действительно думаю об этом, потому что в детстве мечта играть за эту команду. Моя жизнь изменилась, но я нисколько об этом не сожалею», – заявил Месси. Отметим, Месси провел в школе «Ньюэллс Олд Бойз» пять лет до своего переезда в Испанию.

Лев стал вторым по количеству матчей у руля сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вышел на второе место по количеству проведенных матчей с национальной командой. Игра против сборной Норвегии (3:0) стала для него 139-й. После этого Лев сравнялся с Гельмутом Шеном, руководившим сборной с 1964 по 1978 годы. Что касается первой строчки, то на ней по-прежнему располагается Зепп Гербергер, в активе которого 168 матчей.

Участие Джанаева в матче с Ганой находится под вопросом

Голкипер сборной России Сослан Джанаев ощутил легкий дискомфорт на вчерашней тренировке. В настоящее время 29-летний страж ворот не испытывает каких-либо значимых проблем со здоровьем, тем не менее, решение о его участии в завтрашнем товарищеском поединке с Ганой будет принято в день игры. Сегодняшнюю первую часть занятия Джанаев провел отдельно от основной группы.

«Зенит» намерен продлить контракт с Витселем

«Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Акселем Витселем, который в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщил источник в клубе из Санкт-Петербурга. «Зенит» заплатил за футболиста €40 млн и хотел бы получить за его уход солидную компенсацию. Однако это возможно только в том случае, если игрок продлит соглашение с клубом. Руководство «Зенита» готово предложить Витселю новый контракт на улучшенных условиях и предусмотреть в нем фиксированную сумму отступных», – заявил источник.

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