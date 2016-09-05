Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Бердыев возглавит «Ростов». «Зенит» намерен оставить Витселя. Дайджест событий дня

Бердыев возглавит «Ростов». «Зенит» намерен оставить Витселя. Дайджест событий дня

Бердыев останется в «Ростове» и получит более обширные полномочия

Экс-наставник «Ростова» Курбан Бердыев продолжит работать в клубе с берегов Дона, но уже с более обширными полномочиями. Специалист расторг контракт с желто-синими в августе, однако при этом продолжил консультации тренерского штаба во главе с Дмитрием Кириченко, что привело к выходу ростовчан в групповой раунд Лиги чемпионов. После этого 64-летний наставник и руководство клуба приняли решение продолжить сотрудничество.

«Ждем его снова!» Как в Ростове троллят нового голкипера «Барселоны»

«Анжи» расторг контракт с Жировым

«Анжи» расторг контракт с защитником Александром Жировым по согласию сторон. Игрок перебрался в махачкалинский клуб в середине 2015 года из «Волгаря». В прошлом розыгрыше РФПЛ 25-летний футболист провел 30 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также заработав три желтые карточки.

ЦСКА получил разрешение на проведение матчей Лиги чемпионов на новом стадионе

ЦСКА получил от УЕФА разрешение на проведение домашних игр Лиги чемпионов на своем новом стадионе. Напомним, арена красно-синих была сдана в эксплуатацию в прошлом месяце и уже успела принять товарищескую встречу армейцев с «Торпедо» (3:0). Первый официальный поединок на «Арене ЦСКА» состоится 10 сентября в рамках шестого тура РФПЛ.

Каррера определится с кандидатами в тренерский штаб «Спартака» после игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назовет имена кандидатов в свои помощники после поединка шестого тура РФПЛ с «Локомотивом» 11 сентября. Напомним, на данный момент тренерский штаб красно-белых помимо 52-летнего специалиста составляют аналитик Роман Пилипчук, тренер вратарей Джанлука Риомми, а также тренер по физической подготовке Хавьер Нойа Сальсес.

«Спартак» — чемпион на 50%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 5 туров

Месси: «Я хочу вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился своими планами на будущее. «Я хочу вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз». Я действительно думаю об этом, потому что в детстве мечта играть за эту команду. Моя жизнь изменилась, но я нисколько об этом не сожалею», – заявил Месси. Отметим, Месси провел в школе «Ньюэллс Олд Бойз» пять лет до своего переезда в Испанию.

Лев стал вторым по количеству матчей у руля сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев вышел на второе место по количеству проведенных матчей с национальной командой. Игра против сборной Норвегии (3:0) стала для него 139-й. После этого Лев сравнялся с Гельмутом Шеном, руководившим сборной с 1964 по 1978 годы. Что касается первой строчки, то на ней по-прежнему располагается Зепп Гербергер, в активе которого 168 матчей.

Участие Джанаева в матче с Ганой находится под вопросом

Голкипер сборной России Сослан Джанаев ощутил легкий дискомфорт на вчерашней тренировке. В настоящее время 29-летний страж ворот не испытывает каких-либо значимых проблем со здоровьем, тем не менее, решение о его участии в завтрашнем товарищеском поединке с Ганой будет принято в день игры. Сегодняшнюю первую часть занятия Джанаев провел отдельно от основной группы.

«Зенит» намерен продлить контракт с Витселем

«Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Акселем Витселем, который в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Ювентус». Об этом сообщил источник в клубе из Санкт-Петербурга. «Зенит» заплатил за футболиста €40 млн и хотел бы получить за его уход солидную компенсацию. Однако это возможно только в том случае, если игрок продлит соглашение с клубом. Руководство «Зенита» готово предложить Витселю новый контракт на улучшенных условиях и предусмотреть в нем фиксированную сумму отступных», – заявил источник.

«Синьора» соблазнила. Почему «Зенит» ошибся, не продав Витселя

Россия. Премьер-лига Европа Ростов Анжи ЦСКА Спартак Ньюэллс Олд Бойз Германия Россия Зенит Месси Лионель Джанаев Сослан Витсель Аксель Жиров Александр Бердыев Курбан Лев Йоахим Каррера Массимо
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
compka
1473105583
опять новости бегут впереди паровоза? у вас машина времени или устройство по чтению мыслей?
Ответить
TUMS
1473105752
Теперь Ростов возможно и не плохо сыграет в новом сезоне.
Ответить
multiscan
1473112645
Интересно узнать, кому выгодно было мурыжить Бердыева и "Ростов"?
Ответить
pik54
1473135436
Заработал, можно и домой возвращаться.
Ответить
BoltCX
1473138070
Теперь у Ростова есть шансы на выход в 1/8?))
Ответить
343443
1473138677
Теперь у Ростова есть шансы на выход в 1/8?))
Ответить
Бизон 74
1473139626
"Ростову" нужен Бердыев, Бердыеву нужен "Ростов". И ни куда им не дется от этого... Так будет лучше для всех. "Ростов"-ты лучший!
Ответить
mik1954
1473141801
Витсель Зениту конечно не помешает, только вот как он сам на сие отреагирует...
Ответить
Atoniq
1473143229
так понимаю,алчные зенитовцы подписывают Витселя с такой мыслью,чтоб зимой продать его подороже,например тому же Ювентусу,а то он свалит из клуба вообще за бесплатно(и полагаю даже с радостью),а по сути Аксель не нужен Зениту и Зенит Акселю тем более...
Ответить
nik55
1473150443
если Витсель согласится то он не далекий
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+