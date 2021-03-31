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Йоахим Лев
Статистика
Йоахим Лев - статистика
Германия
3 февраля 1960 (66)
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
В
П
Н
Германия
3
2
1
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Германия
1 : 2
31.03.2021
Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Румыния
0 : 1
28.03.2021
Германия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Германия
3 : 0
25.03.2021
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