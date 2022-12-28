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Йоахим Лев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
7
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
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Йоахим Лев - новости
Тренер
Имя
Йоахим
Фамилия
Лев
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 февраля 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15 марта
19:52
Стало известно, какую команду хочет возглавить Лев. Он не работал два года
9 марта
23:20
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2
26 января
17:01
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино
28 декабря 2022
11:54
Лев назвал лучшего игрока, которого видел
3
24 ноября 2022
18:26
«Важен футбол, а не цвет повязок». Лев – об акции сборной Германии
5
24 мая 2022
13:23
Лев не собирается тренировать «ПСЖ»
14 мая 2022
10:23
Лев может возглавить «Атлетик»
2 мая 2022
19:37
Экс-тренер сборной Германии Лев может возглавить «ПСЖ»
7 февраля 2022
10:27
Лев может сменить Анчелотти в «Реале»
3
24 декабря 2021
23:44
«Фенербахче» предложил контракт Леву (Николо Скира)
9 сентября 2021
07:59
Флик – второй тренер в истории сборной Германии с тремя сухими победами на старте
1
13 июля 2021
00:26
Агент Лева – о сборной России: «Это просто слухи, не более того»
3
10 июля 2021
15:37
Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»
22
8 июля 2021
21:33
РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов
20
18:27
«Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе
11
6 июля 2021
00:14
«Чемпионат»: Лев – кандидат на пост главного тренера сборной России
30
29 июня 2021
22:54
«После 15 лет работы необходим перерыв». Лев провел последний матч со сборной Германии
4
25 июня 2021
07:59
Лев: «Венгрия припарковала автобус. Матч с Англией будет открытым, они играют дома»
5
29 мая 2021
16:36
Лев возьмут паузу в тренерской карьере после ухода из сборной Германии
1
25 мая 2021
12:23
Фото
Сборная Германии объявила о подписании контракта с Фликом. Он возглавит команду после Евро-2020
2
18 мая 2021
20:27
Sport1: Лев уведомил Хуммельса о вызове на Евро-2020. Он не играл за сборную Германии 2,5 года
4
10 мая 2021
13:57
Abendzeitung: Флику предложили возглавить сборную Германии. Контракт – до конца домашнего Евро-2024
25 марта 2021
15:33
AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль
2
11:43
Лев может возглавить «Фенербахче»
1
17 марта 2021
16:05
Лев анонсировал вызов в сборную Германии 17-летнего Вирца и 18-летнего Мусиалы
3
12 марта 2021
08:50
Kicker: Лев вернет Мюллера и Хуммельса в сборную Германии. Они не вызывались с 2018 года
2
9 марта 2021
23:09
Экс-президент ОКР Жуков: «Если бы Лев стал тренером «Спартака», было бы здорово»
8
13:24
⚡ Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
7
21 февраля 2021
13:50
Президент DFB Келлер: «Хотим, чтобы Лев отработал контракт до конца вне зависимости от результатов Евро-2020»
1
16 февраля 2021
08:59
Моуринью – лучший тренер в 21 веке по версии IFFHS. Фергюсон и Гвардиола поделили третье место
19
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