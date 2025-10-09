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Йоахим Лев
Новости
Йоахим Лев - новости
Германия
3 февраля 1960 (66)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Йоахим Лев может возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
3 апреля
3
Раскрыты причины отказа Лева сборной Узбекистана
2025.10.09 17:16
Чемпион мира отказал сборной Узбекистана
2025.08.13 16:43
2
Сборную Узбекистана может возглавить тренер, побеждавший на чемпионате мира
2025.07.13 17:36
3
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на замену Гвардиоле
2024.12.05 11:49
2
Известны три кандидата на замену Тухелю в «Баварии»
2024.02.12 10:12
9
Стало известно, какую команду хочет возглавить Лев. Он не работал два года
2023.03.15 19:52
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2023.03.09 23:20
2
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино
2023.01.26 17:01
Лев назвал лучшего игрока, которого видел
2022.12.28 11:54
3
«Важен футбол, а не цвет повязок». Лев – об акции сборной Германии
2022.11.24 18:26
4
Лев не собирается тренировать «ПСЖ»
2022.05.24 13:23
Лев может возглавить «Атлетик»
2022.05.14 10:23
Экс-тренер сборной Германии Лев может возглавить «ПСЖ»
2022.05.02 19:37
Лев может сменить Анчелотти в «Реале»
2022.02.07 10:27
3
«Фенербахче» предложил контракт Леву (Николо Скира)
2021.12.24 23:44
Флик – второй тренер в истории сборной Германии с тремя сухими победами на старте
2021.09.09 07:59
1
Агент Лева – о сборной России: «Это просто слухи, не более того»
2021.07.13 00:26
3
Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»
2021.07.10 15:37
21
РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов
2021.07.08 21:33
20
«Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе
2021.07.08 18:27
9
«Чемпионат»: Лев – кандидат на пост главного тренера сборной России
2021.07.06 00:14
28
«После 15 лет работы необходим перерыв». Лев провел последний матч со сборной Германии
2021.06.29 22:54
4
Лев: «Венгрия припарковала автобус. Матч с Англией будет открытым, они играют дома»
2021.06.25 07:59
4
Лев возьмут паузу в тренерской карьере после ухода из сборной Германии
2021.05.29 16:36
1
Фото
Сборная Германии объявила о подписании контракта с Фликом. Он возглавит команду после Евро-2020
2021.05.25 12:23
2
Sport1: Лев уведомил Хуммельса о вызове на Евро-2020. Он не играл за сборную Германии 2,5 года
2021.05.18 20:27
4
Abendzeitung: Флику предложили возглавить сборную Германии. Контракт – до конца домашнего Евро-2024
2021.05.10 13:57
AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль
2021.03.25 15:33
2
Лев может возглавить «Фенербахче»
2021.03.25 11:43
1
1
2
3
4
5
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