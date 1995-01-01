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    Сборная Германии объявила о подписании контракта с Фликом. Он возглавит команду после Евро-2020

    Немецкий футбольный союз назвал имя нового главного тренера сборной Германии. Им стал бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

    Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2024 года. Флик возглавит сборную после Евро-2020.

    • Флик ранее работал в штабе национальной сборной..
    • Евро-2020 станет последним турниром для Йоахима Лева на посту главного тернера сборной Германии.
    • Он возглавляет команду с 2006 года.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      SmilingDevil 3 часа назад

      Надо было его уже прямо сейчас подписать, а Лёва в отставку. А то боюсь такими темпами провалят немцы ЧЕ.

      1
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      Рейтинг: +258

      BlackMurderDeco > SmilingDevil 1 час назад

      Они и провалятся

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