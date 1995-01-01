Сборная Германии объявила о подписании контракта с Фликом. Он возглавит команду после Евро-2020

Надо было его уже прямо сейчас подписать, а Лёва в отставку. А то боюсь такими темпами провалят немцы ЧЕ.
Немецкий футбольный союз назвал имя нового главного тренера сборной Германии. Им стал бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2024 года. Флик возглавит сборную после Евро-2020.
- Флик ранее работал в штабе национальной сборной..
- Евро-2020 станет последним турниром для Йоахима Лева на посту главного тернера сборной Германии.
- Он возглавляет команду с 2006 года.