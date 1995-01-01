Сборная Германии объявила о подписании контракта с Фликом. Он возглавит команду после Евро-2020

Немецкий футбольный союз назвал имя нового главного тренера сборной Германии. Им стал бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2024 года. Флик возглавит сборную после Евро-2020.