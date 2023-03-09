Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила топ-10 лучших тренеров в истории футбола.
Первое место в рейтинге занял Алекс Фергюсон, который 27 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед».
Список формировался на основе топ-20 рейтингов за предыдущие 20 лет.
- Алекс Фергюсон (257 очков);
- Жозе Моуринью (242);
- Хосеп Гвардиола (221);
- Арсен Венгер (211);
- Йоахим Лев (200);
- Карло Анчелотти (189);
- Висенте Дель Боске (175);
- Диего Симеоне (168);
- Марчелло Липпи (156);
- Дидье Дешам (154).
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Источник: IFFHS