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    Какой вы футболист?

    Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила топ-10 лучших тренеров в истории футбола.

    Первое место в рейтинге занял Алекс Фергюсон, который 27 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед».

    Список формировался на основе топ-20 рейтингов за предыдущие 20 лет.

    1. Алекс Фергюсон (257 очков);
    2. Жозе Моуринью (242);
    3. Хосеп Гвардиола (221);
    4. Арсен Венгер (211);
    5. Йоахим Лев (200);
    6. Карло Анчелотти (189);
    7. Висенте Дель Боске (175);
    8. Диего Симеоне (168);
    9. Марчелло Липпи (156);
    10. Дидье Дешам (154).

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    Источник: IFFHS

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    09.03.2023 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 10 марта, 11:26

      Радует что в этом списке нет клопа.

      0
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      Рейтинг: +190

      Dob13 10 марта, 03:42

      Лев и Симеоне что-то высоковато.

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