Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила топ-10 лучших тренеров в истории футбола.

Первое место в рейтинге занял Алекс Фергюсон, который 27 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Список формировался на основе топ-20 рейтингов за предыдущие 20 лет.

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