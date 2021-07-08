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  • РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов

РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов

8 июля 2021, 21:33
20

РФС не рассматривает вариант с приглашением Йоахима Лева или Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России.

«Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные.

С Боашем и Лeвом контактов не будет. Не имеет смысла, и в списках их нет», – сообщили источники РБК.

  • Сегодня было объявлено об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
  • Его зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год.
  • Виллаш-Боаш более двух лет работал в «Зените».
  • Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Россия Лев Йоахим Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (20)
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Атос Арамисович
1625769577
Лёв и Виллаш-Боаш оба в курсе вообще что они интересны сборной России? Никакой тренер не поможет.
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Nikoo
1625769854
С одной стороны правильно, Не нужен нам ещё один Капелло.( при всем уважении к этому человеку)
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Стэнли
1625770567
Юрана позвать. И свой и много не должен запросить. Амбиций полно и никто не скажет, что в футболе не разбирается. Да и нападающий бывший, а не вратарь в конце-концов.
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САДЫЧОК
1625771484
Ага , значит Лева и Виллаш-Боаша нельзя из за запроса...а , Черчесова можно было ?!
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Cubinec1989
1625772372
Все бабки на з.п. гордого осетина, походы в барбершоп и покупку шашлыка ушли?)
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Чермындыр
1625772653
Звать надо молодого специалиста, желательно из Германии. И не только на тренеркую должность, а и в комитеты по развитию футбола в стране. Типа вот как паровозы Рангника позвали
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ВетеR
1625773322
Зато запросы дрочера Дзюбы и прочих кривых "российских звёзд" удовлетворены в полном объеме
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Garrincha58
1625774299
чтобы пригласить хорошего тренера то его должны пригласить умные люди знающие футбол из внутри, а не эти дилетанты из нынешнего РФС сначала надо их разогнать всех подчистую всех старпёров которые сидят там не один десяток лет и ничего хорошего от их заседаний у нас в футболе не прибавилось, мы достигли дна
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Shamil79
1625779971
...тогда возьмите ЯЯ Туре...он бесплатно в Грозном работает
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sobaka120982
1625804198
А усатому то можно платить огромные деньги да?
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