РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов

РФС не рассматривает вариант с приглашением Йоахима Лева или Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России.

«Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные.

С Боашем и Лeвом контактов не будет. Не имеет смысла, и в списках их нет», – сообщили источники РБК.