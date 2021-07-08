РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов

РФС не рассматривает вариант с приглашением Йоахима Лева или Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России.
«Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные.
С Боашем и Лeвом контактов не будет. Не имеет смысла, и в списках их нет», – сообщили источники РБК.
- Сегодня было объявлено об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
- Его зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год.
- Виллаш-Боаш более двух лет работал в «Зените».
- Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год.
Источник: РБК