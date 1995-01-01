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    РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов

    РФС не рассматривает вариант с приглашением Йоахима Лева или Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России.

    «Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные.

    С Боашем и Лeвом контактов не будет. Не имеет смысла, и в списках их нет», – сообщили источники РБК.

    • Сегодня было объявлено об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
    • Его зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год.
    • Виллаш-Боаш более двух лет работал в «Зените».
    • Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13095

      KLIM777 7 минут назад

      наотмывали на черчесове, теперь решили одуматься

      0
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      Рейтинг: +7746

      САДЫЧОК 12 минут назад

      Ага , значит Лева и Виллаш-Боаша нельзя из за запроса...а , Черчесова можно было ?!

      0
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      Рейтинг: +74

      Стэнли 28 минут назад

      Юрана позвать. И свой и много не должен запросить. Амбиций полно и никто не скажет, что в футболе не разбирается. Да и нападающий бывший, а не вратарь в конце-концов.

      0
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      Рейтинг: +378

      BuenosArgentina 30 минут назад

      дык нашей толпе тогда нихто не подойдёт.....за бесплатно никто работать не будет

      0
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      Рейтинг: +83

      Nikoo 40 минут назад

      С одной стороны правильно, Не нужен нам ещё один Капелло.( при всем уважении к этому человеку)

      1
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      Рейтинг: +20

      Атос Арамисович 44 минуты назад

      Лёв и Виллаш-Боаш оба в курсе вообще что они интересны сборной России? Никакой тренер не поможет.

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