«Важен футбол, а не цвет повязок». Лев – об акции сборной Германии

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал акцию команды перед матчем с Японией (1:2) на ЧМ-2022.

Немцы закрыли рот рукой на командном фото.

Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.

Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

– Много разговоров идет и о запрете ФИФА на ношение радужных повязок. Игроков сборной Германии это явно задело и они даже провели что-то вроде акции протеста перед игрой с японцами. Неужели это так важно?

– Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт – на первом месте, остальное должно уйти на второй план.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Расписание матчей чемпионата мира на 24 ноября

Результаты всех матчей чемпионата мира по футболу – 2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира