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    «Важен футбол, а не цвет повязок». Лев – об акции сборной Германии

    Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал акцию команды перед матчем с Японией (1:2) на ЧМ-2022.

    • Немцы закрыли рот рукой на командном фото.
    • Это ответ ФИФА, запретившей использовать капитанскую повязку One Love.
    • Германия проиграла Японии со счетом 1:2.

    – Много разговоров идет и о запрете ФИФА на ношение радужных повязок. Игроков сборной Германии это явно задело и они даже провели что-то вроде акции протеста перед игрой с японцами. Неужели это так важно?

    Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Я понимаю волнения команды, но считаю, что игроки должны быть сосредоточены прежде всего на игре. Спорт – на первом месте, остальное должно уйти на второй план.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2775

      фанат джигурды 17 минут назад

      Лев дело говорит. На работе нужно думать только о работе, если не хочешь напороть косяков и ожидать дальнейших печальных последствий.

      3
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      Рейтинг: +2167

      kvm 25 минут назад

      Пусть фрицы понюхают пальцы Лёва...(если вы поняли, о чём я)

      1
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      Рейтинг: +11037

      "supermax" > kvm 12 минут назад

      ахахах...а ты не сечёшь))

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