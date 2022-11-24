Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые
Сегодня, 24 ноября на чемпионате мира-2022 в Катаре пройдет четыре матча в группе G и H.
Швейцария сыграет с Камеруном, Бразилия – с Сербией.
Уругвая встретится с Южной Кореей, а Португалия – с Ганой.
1-й тур. Группа G
Швейцария – Камерун Текстовый онлайн
24 ноября, 13:00 мск
Стадион «Аль Жануб» (Аль Вакра)
1-й тур. Группа H
Уругвай – Южная Корея Текстовый онлайн
24 ноября, 16:00 мск
Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)
1-й тур. Группа H
Португалия – Гана Текстовый онлайн
24 ноября, 19:00 мск
Стадион «974» (Доха)
1-й тур. Группа G
Бразилия – Сербия Текстовый онлайн
24 ноября, 22:00 мск
Стадион «Лусаил Иконик» (Луисаил)
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