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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Бразилия сыграет с Сербией, Португалия – с Ганой, Уругвай встретится с Южной Кореей, Швейцария – с Камеруном

    Сегодня, 24 ноября на чемпионате мира-2022 в Катаре пройдет четыре матча в группе G и H.

    Швейцария сыграет с Камеруном, Бразилия – с Сербией.

    Уругвая встретится с Южной Кореей, а Португалия – с Ганой.

    1-й тур. Группа G

    Швейцария – Камерун Текстовый онлайн

    24 ноября, 13:00 мск

    Стадион «Аль Жануб» (Аль Вакра)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа H

    Уругвай – Южная Корея Текстовый онлайн

    24 ноября, 16:00 мск

    Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа H

    Португалия – Гана Текстовый онлайн

    24 ноября, 19:00 мск

    Стадион «974» (Доха)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа G

    Бразилия – Сербия Текстовый онлайн

    24 ноября, 22:00 мск

    Стадион «Лусаил Иконик» (Луисаил)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (23 ноября 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1561

      jek718875 21 ноября, 09:14

      Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые

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      Рейтинг: +33

      Slavan52 > jek718875 21 ноября, 13:00

      На коленях ещё и радужные. Арабам их отдать бы

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      Рейтинг: +1561

      jek718875 > Slavan52 21 ноября, 14:37

      Арабам запрещено,на зону другое дело

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