Сегодня, 24 ноября на чемпионате мира-2022 в Катаре пройдет четыре матча в группе G и H.

Швейцария сыграет с Камеруном, Бразилия – с Сербией.

Уругвая встретится с Южной Кореей, а Португалия – с Ганой.

1-й тур. Группа G

Швейцария – Камерун Текстовый онлайн

24 ноября, 13:00 мск

Стадион «Аль Жануб» (Аль Вакра)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа H

Уругвай – Южная Корея Текстовый онлайн

24 ноября, 16:00 мск

Стадион «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа H

Португалия – Гана Текстовый онлайн

24 ноября, 19:00 мск

Стадион «974» (Доха)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа G

Бразилия – Сербия Текстовый онлайн

24 ноября, 22:00 мск

Стадион «Лусаил Иконик» (Луисаил)

Трансляция Прогноз

⚽ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (23 ноября 2022)