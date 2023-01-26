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    Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино

    Королевская бельгийская футбольная ассоциация определилась с кандидатами на пост главного тренера сборной Бельгии.

    По информации Het Niewsblad, ассоциация рассматривает кандидатуры Йоахима Лева (экс-Германия), Маурисио Почеттино (экс-«ПСЖ») и Андре Виллаш-Боаша (экс-«Зенит»).

    • Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
    • После этого в отставку ушел тренер Роберто Мартинес.

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    Источник: Het Niewsblad

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