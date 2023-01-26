Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино

Королевская бельгийская футбольная ассоциация определилась с кандидатами на пост главного тренера сборной Бельгии.
По информации Het Niewsblad, ассоциация рассматривает кандидатуры Йоахима Лева (экс-Германия), Маурисио Почеттино (экс-«ПСЖ») и Андре Виллаш-Боаша (экс-«Зенит»).
- Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
- После этого в отставку ушел тренер Роберто Мартинес.
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Источник: Het Niewsblad