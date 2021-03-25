AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть мадридский клуб этим летом.

По информации AS, француз отказывается сообщать руководству мадридцев, останется ли он в «Реале» на следующий сезон. Интерес к тренеру проявляют «Ювентус» и сборная Франции.

Сообщается, что основным претендентом на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Зидана является Рауль, тренирующий «Кастилью».

Мадридский клуб также рассматривает кандидатуру Йоахима Лева, который покинет сборную Германии после Евро-2020. Сообщается, что недавно немец начал учить испанский язык.