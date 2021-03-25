AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль

ну какой рауль боже..хватит уже, что за мода пошла топ клубы зовут своих игроков почти без опыта, кто эту дичь запустил то? вначале 10-ых все ок было, были конечно гвардиола и так далее, а тут на тебе, джеррард, лэмпард, пирло, индзаги, гатузо , зидан, и только у зидана что-то получилось ,и то как тактик и стратег не фонтан. ТАк что и клубы сразу им дают какие, юве, миланы ,реалы, челси.. бред какой-то .Скоро сити будет какой туре тренировать, баварию рибери, барсу хави( как нех кстати) и арсенал - анри( хотя уже тоже потренировал монако). а тренеры типа конте, гвардиолы, лева, клоппа будут тренировать сосьедад, кардифф и веневетто, потому что в топ клубах будут "свои" рекламные не опытные, а опытным некуда деваться будет)
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть мадридский клуб этим летом.
По информации AS, француз отказывается сообщать руководству мадридцев, останется ли он в «Реале» на следующий сезон. Интерес к тренеру проявляют «Ювентус» и сборная Франции.
Сообщается, что основным претендентом на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Зидана является Рауль, тренирующий «Кастилью».
Мадридский клуб также рассматривает кандидатуру Йоахима Лева, который покинет сборную Германии после Евро-2020. Сообщается, что недавно немец начал учить испанский язык.
- «Реал» идет на третьем месте в Примере.
- Мадридский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем».