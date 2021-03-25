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  • AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль

AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль

25 марта 2021, 15:33
2

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть мадридский клуб этим летом.

По информации AS, француз отказывается сообщать руководству мадридцев, останется ли он в «Реале» на следующий сезон. Интерес к тренеру проявляют «Ювентус» и сборная Франции.

Сообщается, что основным претендентом на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Зидана является Рауль, тренирующий «Кастилью».

Мадридский клуб также рассматривает кандидатуру Йоахима Лева, который покинет сборную Германии после Евро-2020. Сообщается, что недавно немец начал учить испанский язык.

  • «Реал» идет на третьем месте в Примере.
  • Мадридский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с «Ливерпулем».

Источник: AS
Испания. Примера Реал Лев Йоахим Бланко Рауль Гонсалес Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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DeStar
1616680538
ну какой рауль боже..хватит уже, что за мода пошла топ клубы зовут своих игроков почти без опыта, кто эту дичь запустил то? вначале 10-ых все ок было, были конечно гвардиола и так далее, а тут на тебе, джеррард, лэмпард, пирло, индзаги, гатузо , зидан, и только у зидана что-то получилось ,и то как тактик и стратег не фонтан. ТАк что и клубы сразу им дают какие, юве, миланы ,реалы, челси.. бред какой-то .Скоро сити будет какой туре тренировать, баварию рибери, барсу хави( как нех кстати) и арсенал - анри( хотя уже тоже потренировал монако). а тренеры типа конте, гвардиолы, лева, клоппа будут тренировать сосьедад, кардифф и веневетто, потому что в топ клубах будут "свои" рекламные не опытные, а опытным некуда деваться будет)
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zigbert
1616774048
Кандидатура Лева наиболее предпочтительна.
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