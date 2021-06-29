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  • «После 15 лет работы необходим перерыв». Лев провел последний матч со сборной Германии

«После 15 лет работы необходим перерыв». Лев провел последний матч со сборной Германии

29 июня 2021, 22:54
4

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился эмоциями после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 с Англией (0:2). Этот матч стал последним для 61-летнего немца в качестве тренера национальной команды.

«После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет», – сказал Лев.

  • Новым главным тренером сборной Германии станет Ханс-Дитер Флик.
  • Лев возглавлял команду с 2006 года.
  • С Германией он выиграл ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Германия Лев Йоахим
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1625003836
Последние года 3-4 , он только козявки ел !
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teodogat
1625006295
Тебе надо было валить уже после 2018, а то только позорился, даже в отборе македонцам у себя дома в этом году умудрился просрать.
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21082014
1625029369
На очень минорной ноте заканчивает свою карьеру в сборной Лев.вообще,уходить надо на вершине,чтобы остаться непобежденным.но Йоахим долго без работы не останется.
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zigbert
1625079617
Все же его работу можно назвать успешной. Триумф 2014 года невозможно забыть.
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