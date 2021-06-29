«После 15 лет работы необходим перерыв». Лев провел последний матч со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился эмоциями после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 с Англией (0:2). Этот матч стал последним для 61-летнего немца в качестве тренера национальной команды.

«После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет», – сказал Лев.