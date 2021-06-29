Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «После 15 лет работы необходим перерыв». Лев провел последний матч со сборной Германии

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился эмоциями после поражения в матче 1/8 финала Евро-2020 с Англией (0:2). Этот матч стал последним для 61-летнего немца в качестве тренера национальной команды.

    «После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придет время, и найдешь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет», – сказал Лев.

    • Новым главным тренером сборной Германии станет Ханс-Дитер Флик.
    • Лев возглавлял команду с 2006 года.
    • С Германией он выиграл ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.06.2021 22:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86873
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66584
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru