Лев не собирается тренировать «ПСЖ»

Йоахим Лев не станет новым главным тренером «ПСЖ» в случае ухода Маурисио Почеттино.
У 62-летнего специалиста есть конкретные предложения от клубов, и сейчас он их обдумывает.
Однако вариант с работой в «ПСЖ» немец не рассматривает.
- Лев прошлым летом покинул сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года.
- «ПСЖ» стал чемпионом Франции в сезоне-2021/22.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга