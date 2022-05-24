Лев не собирается тренировать «ПСЖ»

Йоахим Лев не станет новым главным тренером «ПСЖ» в случае ухода Маурисио Почеттино.

У 62-летнего специалиста есть конкретные предложения от клубов, и сейчас он их обдумывает.

Однако вариант с работой в «ПСЖ» немец не рассматривает.

Лев прошлым летом покинул сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции в сезоне-2021/22.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?