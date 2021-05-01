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    Sport1: Лев уведомил Хуммельса о вызове на Евро-2020. Он не играл за сборную Германии 2,5 года

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матч Хуммельс попадет в заявку сборной Германии на Евро-2020.

    По информации Sport1, Йоахим Лев уже уведомил футболиста о вызове в сборную. Таким образом, 32-летний защитник сможет сыграть за Германию впервые с ноября 2018 года.

    Ожидается, что Лев объявит состав национальной сборной на грядущий чемпионат Европы завтра, 19 мая.

    • Евро пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Лев покинет сборную Германии после турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 597 тысяч подписчиков.

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