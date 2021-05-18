Sport1: Лев уведомил Хуммельса о вызове на Евро-2020. Он не играл за сборную Германии 2,5 года

Защитник дортмундской «Боруссии» Матч Хуммельс попадет в заявку сборной Германии на Евро-2020.

По информации Sport1, Йоахим Лев уже уведомил футболиста о вызове в сборную. Таким образом, 32-летний защитник сможет сыграть за Германию впервые с ноября 2018 года.

Ожидается, что Лев объявит состав национальной сборной на грядущий чемпионат Европы завтра, 19 мая.