⚡ Лев покинет сборную Германии после Евро-2020

Я в той группе болельщиков, которые считают, что уходить Лёву нужно было сразу после провала на ЧМ-18. А тут ещё и Евро на год отложили, и на год Лёв "продлился" в сборной на ровном месте. В своё время он провёл шикарную работу, но всему приходит конец. Пора менять тренера. Не думаю, что на Евро Германию ждёт какой-то успех.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев летом покинет свой пост.
61-летний специалист уйдет после чемпионата Европы-2020.
- Лев возглавляет немецкую сборную с 2006 года.
- С командой он выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.