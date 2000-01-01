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    ⚡ Лев покинет сборную Германии после Евро-2020

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев летом покинет свой пост.

    61-летний специалист уйдет после чемпионата Европы-2020.

    • Лев возглавляет немецкую сборную с 2006 года.
    • С командой он выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер сборной Германии

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11416

      Cules2013 17 минут назад

      Я в той группе болельщиков, которые считают, что уходить Лёву нужно было сразу после провала на ЧМ-18. А тут ещё и Евро на год отложили, и на год Лёв "продлился" в сборной на ровном месте. В своё время он провёл шикарную работу, но всему приходит конец. Пора менять тренера. Не думаю, что на Евро Германию ждёт какой-то успех.

      0
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      Рейтинг: +20319

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Без работы долго не останется.

      1
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      Рейтинг: +16089

      vladimir-7 1 час назад

      Нападающий Зенита "Голубой Лев" тоже покинет сборную России после
      чемпионата Евро-2020.

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      Рейтинг: +12255

      Garrincha58 > vladimir-7 25 минут назад

      его бы и на Евро не стоит брать, но в Большом доме другого мнения

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