Лев может сменить Анчелотти в «Реале»

Руководство «Реала» рассматривает вариант с отставкой Карло Анчелотти.
В мадридском клубе недовольны тем, как 62-летний специалист управляет составом – одни футболисты выглядят очень уставшими, а другие недовольны количеством игровой практики.
Если ситуация не изменится, «Реал» уволит итальянца. Его преемником может стать Йоахим Лев, который уже год изучает испанский язык.
- «Реал» лидирует в Примере.
- Из Кубка Испании команда вылетела на прошлой неделе.
- В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».
- Лев прошлым летом покинул сборную Германии.
Источник: El Nacional