Лев может сменить Анчелотти в «Реале»

Руководство «Реала» рассматривает вариант с отставкой Карло Анчелотти.

В мадридском клубе недовольны тем, как 62-летний специалист управляет составом – одни футболисты выглядят очень уставшими, а другие недовольны количеством игровой практики.

Если ситуация не изменится, «Реал» уволит итальянца. Его преемником может стать Йоахим Лев, который уже год изучает испанский язык.

«Реал» лидирует в Примере.

Из Кубка Испании команда вылетела на прошлой неделе.

В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».

Лев прошлым летом покинул сборную Германии.

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