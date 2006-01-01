Лев может сменить Анчелотти в «Реале»

опять 25. что за бред. Игра хотя бы налаживается. Вчера вон ЦН играл иско, со старта, и камавинга и прочие. Как это нет ротации? реалу пытается зацепиться за трофей
Руководство «Реала» рассматривает вариант с отставкой Карло Анчелотти.
В мадридском клубе недовольны тем, как 62-летний специалист управляет составом – одни футболисты выглядят очень уставшими, а другие недовольны количеством игровой практики.
Если ситуация не изменится, «Реал» уволит итальянца. Его преемником может стать Йоахим Лев, который уже год изучает испанский язык.
- «Реал» лидирует в Примере.
- Из Кубка Испании команда вылетела на прошлой неделе.
- В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».
- Лев прошлым летом покинул сборную Германии.
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