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    Лев может сменить Анчелотти в «Реале»

    Руководство «Реала» рассматривает вариант с отставкой Карло Анчелотти.

    В мадридском клубе недовольны тем, как 62-летний специалист управляет составом – одни футболисты выглядят очень уставшими, а другие недовольны количеством игровой практики.

    Если ситуация не изменится, «Реал» уволит итальянца. Его преемником может стать Йоахим Лев, который уже год изучает испанский язык.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • Из Кубка Испании команда вылетела на прошлой неделе.
    • В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».
    • Лев прошлым летом покинул сборную Германии.

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    Источник: El Nacional

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11429

      DeStar 59 минут назад

      опять 25. что за бред. Игра хотя бы налаживается. Вчера вон ЦН играл иско, со старта, и камавинга и прочие. Как это нет ротации? реалу пытается зацепиться за трофей

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      Рейтинг: +138

      Nikoo 2 часа назад

      Fake news скорее всего

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