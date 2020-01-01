Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?

Лев может возглавить «Атлетик»

«Атлетик» из Бильбао может сменить главного тренера во время летнего межсезонья.

Если президентом баскского клуба станет Рикардо Баркала, то он попытается пригласить Йоахима Лева.

Стороны уже контактировали по поводу возможного сотрудничества.

  • Лев прошлым летом покинул сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года.
  • «Атлетик» сейчас тренирует Марселино Гарсия Тораль.
  • Команда идет на 8-м месте в Примере.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Почеттино может возглавить «Атлетик»
«Атлетик» продлил контракт с 35-летним Раулем Гарсией
Примера. «Валенсия» и «Атлетик» сыграли вничью, Черышев был в запасе
Источник: El Chiringuito TV

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:23
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11