Лев может возглавить «Атлетик»

«Атлетик» из Бильбао может сменить главного тренера во время летнего межсезонья.
Если президентом баскского клуба станет Рикардо Баркала, то он попытается пригласить Йоахима Лева.
Стороны уже контактировали по поводу возможного сотрудничества.
- Лев прошлым летом покинул сборную Германии, которую возглавлял с 2006 года.
- «Атлетик» сейчас тренирует Марселино Гарсия Тораль.
- Команда идет на 8-м месте в Примере.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: El Chiringuito TV