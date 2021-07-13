Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Лева – о сборной России: «Это просто слухи, не более того»

    Харун Арслан, агент бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, отреагировал на информацию о возможном приглашении своего клиента в сборную России.

    «Это просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер», – сказал агент.

    • Лев покинул сборную Германии после Евро-2020.
    • Он возглавлял команду на протяжении 15 лет.
    • Сборная России осталась без главного тренера на прошлой неделе – с поста ушел Станислав Черчесов.

    Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2021 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 13 июля 2021, 10:49

      Это (настоящая даже не немецкая, а баварская) вежливая форма ответа охначает, что вопрос идиотский.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 09:04

      наверное вернут Черчесова раз до сих пор никого не нашли или никто не хочет тренировать этих русских лимитчиков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 13 июля 2021, 08:46

      "Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер". Ужас! До чего мы дошли, если разговор о нас портит хороший вечер...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11