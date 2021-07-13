Агент Лева – о сборной России: «Это просто слухи, не более того»

Харун Арслан, агент бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, отреагировал на информацию о возможном приглашении своего клиента в сборную России.

«Это просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер», – сказал агент.

Лев покинул сборную Германии после Евро-2020.

Он возглавлял команду на протяжении 15 лет.

Сборная России осталась без главного тренера на прошлой неделе – с поста ушел Станислав Черчесов.

Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»