Агент Лева – о сборной России: «Это просто слухи, не более того»

Харун Арслан, агент бывшего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, отреагировал на информацию о возможном приглашении своего клиента в сборную России.
«Это просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер», – сказал агент.
- Лев покинул сборную Германии после Евро-2020.
- Он возглавлял команду на протяжении 15 лет.
- Сборная России осталась без главного тренера на прошлой неделе – с поста ушел Станислав Черчесов.
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Источник: Sport24