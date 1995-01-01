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    Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что его преемником в национальной команде может стать Йоахим Лев.

    – Вы с Левом не созванивались после Евро? Его фамилия звучит в качестве вашего преемника.

    – Нет. Хотя на сборах в Австрии они тренировались недалеко от нас. Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо.

    • РФС объявил об отставке Черчесова в минувший четверг.
    • Лев покинул сборную Германии после Евро-2020.
    • Он возглавлял команду на протяжении 15 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3007

      Алехсбургер. 1 секунду назад

      Лишь бы он сам не связался с кем не надо..

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      Рейтинг: +13126

      KLIM777 5 минут назад

      расскажи лучше ему, как вы гимн с Джикией не поете, а другие поют так, что дух захватывает.

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