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  • Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»

Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»

10 июля 2021, 15:37
21

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что его преемником в национальной команде может стать Йоахим Лев.

– Вы с Левом не созванивались после Евро? Его фамилия звучит в качестве вашего преемника.

– Нет. Хотя на сборах в Австрии они тренировались недалеко от нас. Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо.

  • РФС объявил об отставке Черчесова в минувший четверг.
  • Лев покинул сборную Германии после Евро-2020.
  • Он возглавлял команду на протяжении 15 лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Лев Йоахим
Комментарии (21)
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Алехсбургер.
1625921925
Лишь бы он сам не связался с кем не надо..
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Боцман59rus
1625922985
агентов без тебя хватает, ты вроде в горы собирался.
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vladimir-7
1625923106
Черчесов, твой ЛЕВ, по имени Артем, нам знаком.
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MaxRnD
1625923660
Решала
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zaichkin777@gmail.com
1625926207
Хорош уже, связующий.
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ilichkadr
1625926607
Офигеть! Чабан оказывается ещё и Решало?
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Plyash
1625928512
Словоблуд хренов.В его характере ляпнуть какую либо чушь,дать понять всем,что он знает и может то,что не знают и не могут другие.Блеф,ребята и так пять лет дурил всех,кто ему доверял. Ну посудите сами,где Лев и кто такой чабан горный.Ботало кавказское,уже мелет не стесняясь никого,бредятину несёт как соломку стелет.
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insider_retro
1625928773
Не надо никого не с кем связывать... Достала уже эта круговая порука...
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aaaaahhhh
1625929206
Если надо будет Лев и сам свяжется без сутенеров...
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lipatov32
1625938009
Что Леву может от тебя днище понадобиться, разве что туфли ему почистить перед презентацией!!!
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