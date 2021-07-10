Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что его преемником в национальной команде может стать Йоахим Лев.
– Вы с Левом не созванивались после Евро? Его фамилия звучит в качестве вашего преемника.
– Нет. Хотя на сборах в Австрии они тренировались недалеко от нас. Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо.
- РФС объявил об отставке Черчесова в минувший четверг.
- Лев покинул сборную Германии после Евро-2020.
- Он возглавлял команду на протяжении 15 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»