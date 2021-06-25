Лев: «Венгрия припарковала автобус. Матч с Англией будет открытым, они играют дома»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с Англией.

«Я не волнуюсь, будет совершенно другой матч. Венгрия в матче с нами припарковала автобус, все игроки стояли за линией мяча. Матч с Англией будет совершенно другим – они играют дома и будут атаковать. Матч будет открытым.

Мы понимаем, что нам нужно прибавлять. Нужно дорожить мячом и быть внимательнее, особенно при стандартах», – сказал Лев.