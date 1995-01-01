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    Лев: «Венгрия припарковала автобус. Матч с Англией будет открытым, они играют дома»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с Англией.

    «Я не волнуюсь, будет совершенно другой матч. Венгрия в матче с нами припарковала автобус, все игроки стояли за линией мяча. Матч с Англией будет совершенно другим – они играют дома и будут атаковать. Матч будет открытым.

    Мы понимаем, что нам нужно прибавлять. Нужно дорожить мячом и быть внимательнее, особенно при стандартах», – сказал Лев.

    • Германия встретится с Англией во вторник, 29 июня.
    • Начало матча на «Уэмбли» – в 19:00 мск.

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    Источник: Get German Football News

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