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    Abendzeitung: Флику предложили возглавить сборную Германии. Контракт – до конца домашнего Евро-2024

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии.

    По информации Abendzeitung, Немецкий футбольный союз предложил 56-летнему тренеру контракт на три года – до конца домашнего Евро-2024.

    Сообщается, что Флик согласен возглавить национальную команду. Контракт вступит в силу после Евро-2020, когда немецкую сборную покинет Йоахим Лев.

    • Флик доработает нынешний сезон в «Баварии».
    • Он тренировал мюнхенский клуб с 2019 года.
    • Команда вместе с ним выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

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    Источник: Abendzeitung

    Немецкий таблоид, издаваемый в Мюнхене. Аудитория в твиттере – 58 тысяч подписчиков.

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