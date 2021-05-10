Abendzeitung: Флику предложили возглавить сборную Германии. Контракт – до конца домашнего Евро-2024

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии.
По информации Abendzeitung, Немецкий футбольный союз предложил 56-летнему тренеру контракт на три года – до конца домашнего Евро-2024.
Сообщается, что Флик согласен возглавить национальную команду. Контракт вступит в силу после Евро-2020, когда немецкую сборную покинет Йоахим Лев.
- Флик доработает нынешний сезон в «Баварии».
- Он тренировал мюнхенский клуб с 2019 года.
- Команда вместе с ним выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.
Источник: Abendzeitung
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