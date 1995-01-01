«Чемпионат»: Лев – кандидат на пост главного тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить сборную России.

По информации «Чемпионата», 61-летний специалист входит в шорт-лист РФС. Всего в списке три иностранца.

Ранее сообщалось, что на замену Станиславу Черчесову рассматривается португалец Андре Виллаш-Боаш.