Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    «Чемпионат»: Лев – кандидат на пост главного тренера сборной России

    Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить сборную России.

    По информации «Чемпионата», 61-летний специалист входит в шорт-лист РФС. Всего в списке три иностранца.

    Ранее сообщалось, что на замену Станиславу Черчесову рассматривается португалец Андре Виллаш-Боаш.

    • Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год.
    • С командой он выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.
    • В мае немец говорил о планах взять паузу в тренерской карьере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:14
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3198

      Snek 18 минут назад

      Лёв, конечно, кандидат бесспорно очень достойный, но вряд ли он ушёл из Германии, чтобы тренировать наше дно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      сутулая собака и лисы 27 минут назад

      сурр какой-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Атос Арамисович 30 минут назад

      Самое главное понять знает ли об этом сам Иоахим Лёв.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +499

      kliker 35 минут назад

      Бинго! Рукаку и яйценюх в одной команде.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +660

      kosmonaft > kliker 33 минуты назад

      осёл свали с ытова сайта ты каво назвал руеккакой а ты лично сколько раз подрачил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7721

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Кто кто - а Лёв , точно никого не будет слушать и ставить в состав достойных !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      RdAMR10 42 минуты назад

      Если это не утка, то это очень хорошая новость)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15680

      derrik2000 57 минут назад

      Ещё человек пять в студию!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87066
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru