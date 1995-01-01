«Чемпионат»: Лев – кандидат на пост главного тренера сборной России

Лёв, конечно, кандидат бесспорно очень достойный, но вряд ли он ушёл из Германии, чтобы тренировать наше дно.
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить сборную России.
По информации «Чемпионата», 61-летний специалист входит в шорт-лист РФС. Всего в списке три иностранца.
Ранее сообщалось, что на замену Станиславу Черчесову рассматривается португалец Андре Виллаш-Боаш.
- Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год.
- С командой он выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.
- В мае немец говорил о планах взять паузу в тренерской карьере.