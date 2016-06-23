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Пять крутых вещей и достижений 3-го тура Евро-2016

Вратарское чудо Макговерна

Северная Ирландия, одержавшая всего одну победу на турнире, умудрилась выйти из группы. Но куда большую роль в североирландском успехе сыграли не голы в матче с Украиной, а подвиги голкипера Макговерна в игре с Германией. Немцы выступили в половину своих возможностей, но даже так разрывали оборону команды Северной Ирландии. Макговерн тащил удары в упор, спасал при выходах один в один, не давая подопечным Лева учинить разгром.

Дело ограничилось всего одним мячом Марио Гомеса, который устроил обе стороны. Германия, не прикладывая особенных усилий, вышла в плей-офф с первого места. Там ее ждут словаки, уже бившие команду Лева в товарищеском матче перед турниром. Повезло и занявшей третье место Северной Ирландии, которой теперь предстоит играть с Уэльсом.

Наказание от хорватов

Для Испании, хотевшей выйти в плей-офф на легкого соперника, матч с Хорватией начинался удачно. Подопечных Дель Боске устраивала даже ничья, а забитый гол только улучшил настроение. Можно было ни о чем не беспокоиться, спокойно перекатывая мяч. Однако перед самым перерывом грянул удар молнии. Испания пропустила гол впервые за восемь матчей на Евро. Калинич забил еще и красиво, обнадежив хорватских болельщиков.

Во втором тайме Серхио Рамос мог спокойно реализовать пенальти и обеспечить Испании достойное будущее в плей-офф. Но Модрич со скамейки передал Субашичу подсказку, а Рамос не смог справиться с коллективным умом соперника. Вратарь пенальти потащил, хотя сделал это с нарушением правил, метра на два выйдя навстречу бьющему. А через 15 минут, когда все настроились на ничью, в контратаку убежал Перишич и пробил ближний угол ворот Де Хеа. Голкипер явно напортачил, отправив свою команду настраиваться на Италию в 1/8 финала.

Везение Ирландии

Наставник сборной Италии Антонио Конте наконец-то исполнил волю общественности. Тренер выпустил на матч против Ирландии много игроков скамейки, которых так ждали увидеть болельщики. Нечто подобное произошло и в игре сборной России с Уэльсом. В обоих случаях это закончилось для команд-экспериментаторов поражениями.

Бернардески и Иммобиле вышли на поле с первых минут. Со скамейки появились Инсинье и Эль-Шаарави. Ни один из получивших шанс не показал и половины того, что умеет. Большую часть встречи итальянцам пришлось обороняться. Впервые с 2000 года Буффона оставили в запасе в матче сборной, а команду пришлось тащить Сальваторе Сиригу. Вратарь старался, но на 85-й минуте все-таки дрогнул. Ирландцы, уже давно попрощавшиеся со всеми надеждами, с четырьмя очками проскользнули в игры на вылет. А в параллельной встрече бельгийцы додавили шведов, оставив тех на последнем месте в группе.

Роналду и лучший матч группового этапа

Увидеть много голов перед началом заключительного игрового дня группового этапа уже никто не надеялся. Игры с участием Италии и Бельгии, где в сумме забили всего дважды, оправдали пессимистичные ожидания. Но они померкли на фоне того, что случилось в матче Венгрии и Португалии. Шесть забитых мячей на двоих – такой результативностью не могла похвастать ни одна встреча турнира.

Роналду и Джуджак оформили по голевому дублю. Для Криштиану, наконец-то прервавшего безголевую напасть, эти голы стали рекордными. Теперь Роналду – единственный игрок, забивавший на четырех чемпионатах Европы. Попутно португалец установил и рекорд по количеству матчей на Евро (17). Венгр Джуджак, хорошо знакомый российским болельщикам, поучаствовал в историческом рекорде всего чемпионата. Его гол стал четвертым на турнире, забитым после прямого удара со штрафного. Это лучший показатель за всю историю Евро.

Подвиг Исландии

Исландия тоже будет играть в плей-офф! Представить это перед началом чемпионата Европы было сложно. Но за несколько часов до заключительной встречи Исландии с командой Австрии в такое чудо откровенно верилось. Австрийцы провели две ужасные встречи группового этапа, а в матче с Исландией их устраивала только победа. Не получилось.

Уже на второй минуте Гудмундссон сотряс перекладину ворот Альмера. Но еще по ходу первой половины исландцам удалось выйти вперед. В протоколе отметился Бедварссон. Град австрийских атак все-таки привел к тому, что Исландия дрогнула. Судья назначил пенальти, исполнять который взялся неудачник Драгович. В стартовом туре этот защитник получил глупую красную карточку, а теперь не забил одиннадцатиметровый, направив мяч в штангу. Во втором тайме Австрия счет сравняла, но на большее команду уже не хватило. Исландия выстояла, а на последних секундах забила еще. В плей-офф ее соперниками станут англичане.

Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро

Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

Чемпионат Европы Европа Северная Ирландия Германия Хорватия Испания Италия Бельгия Ирландия Швеция Португалия Венгрия Исландия Австрия Рамос Серхио Класнич Иван Роналду Криштиану Гомес Марио Джуджак Балаж Сиригу Сальваторе МакГоверн Майкл Бедварссон Йон Лев Йоахим Дель Боске Висенте Конте Антонио
Комментарии (2)
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Den_N_V
1466681137
Круто...
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MrVanes-Zenit
1466691812
3 тур в группе F был просто великолепен
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