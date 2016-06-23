Пять крутых вещей и достижений 3-го тура Евро-2016

Вратарское чудо Макговерна

Северная Ирландия, одержавшая всего одну победу на турнире, умудрилась выйти из группы. Но куда большую роль в североирландском успехе сыграли не голы в матче с Украиной, а подвиги голкипера Макговерна в игре с Германией. Немцы выступили в половину своих возможностей, но даже так разрывали оборону команды Северной Ирландии. Макговерн тащил удары в упор, спасал при выходах один в один, не давая подопечным Лева учинить разгром.

Дело ограничилось всего одним мячом Марио Гомеса, который устроил обе стороны. Германия, не прикладывая особенных усилий, вышла в плей-офф с первого места. Там ее ждут словаки, уже бившие команду Лева в товарищеском матче перед турниром. Повезло и занявшей третье место Северной Ирландии, которой теперь предстоит играть с Уэльсом.

Наказание от хорватов

Для Испании, хотевшей выйти в плей-офф на легкого соперника, матч с Хорватией начинался удачно. Подопечных Дель Боске устраивала даже ничья, а забитый гол только улучшил настроение. Можно было ни о чем не беспокоиться, спокойно перекатывая мяч. Однако перед самым перерывом грянул удар молнии. Испания пропустила гол впервые за восемь матчей на Евро. Калинич забил еще и красиво, обнадежив хорватских болельщиков.

Во втором тайме Серхио Рамос мог спокойно реализовать пенальти и обеспечить Испании достойное будущее в плей-офф. Но Модрич со скамейки передал Субашичу подсказку, а Рамос не смог справиться с коллективным умом соперника. Вратарь пенальти потащил, хотя сделал это с нарушением правил, метра на два выйдя навстречу бьющему. А через 15 минут, когда все настроились на ничью, в контратаку убежал Перишич и пробил ближний угол ворот Де Хеа. Голкипер явно напортачил, отправив свою команду настраиваться на Италию в 1/8 финала.

Везение Ирландии

Наставник сборной Италии Антонио Конте наконец-то исполнил волю общественности. Тренер выпустил на матч против Ирландии много игроков скамейки, которых так ждали увидеть болельщики. Нечто подобное произошло и в игре сборной России с Уэльсом. В обоих случаях это закончилось для команд-экспериментаторов поражениями.

Бернардески и Иммобиле вышли на поле с первых минут. Со скамейки появились Инсинье и Эль-Шаарави. Ни один из получивших шанс не показал и половины того, что умеет. Большую часть встречи итальянцам пришлось обороняться. Впервые с 2000 года Буффона оставили в запасе в матче сборной, а команду пришлось тащить Сальваторе Сиригу. Вратарь старался, но на 85-й минуте все-таки дрогнул. Ирландцы, уже давно попрощавшиеся со всеми надеждами, с четырьмя очками проскользнули в игры на вылет. А в параллельной встрече бельгийцы додавили шведов, оставив тех на последнем месте в группе.

Роналду и лучший матч группового этапа

Увидеть много голов перед началом заключительного игрового дня группового этапа уже никто не надеялся. Игры с участием Италии и Бельгии, где в сумме забили всего дважды, оправдали пессимистичные ожидания. Но они померкли на фоне того, что случилось в матче Венгрии и Португалии. Шесть забитых мячей на двоих – такой результативностью не могла похвастать ни одна встреча турнира.

Роналду и Джуджак оформили по голевому дублю. Для Криштиану, наконец-то прервавшего безголевую напасть, эти голы стали рекордными. Теперь Роналду – единственный игрок, забивавший на четырех чемпионатах Европы. Попутно португалец установил и рекорд по количеству матчей на Евро (17). Венгр Джуджак, хорошо знакомый российским болельщикам, поучаствовал в историческом рекорде всего чемпионата. Его гол стал четвертым на турнире, забитым после прямого удара со штрафного. Это лучший показатель за всю историю Евро.

Подвиг Исландии

Исландия тоже будет играть в плей-офф! Представить это перед началом чемпионата Европы было сложно. Но за несколько часов до заключительной встречи Исландии с командой Австрии в такое чудо откровенно верилось. Австрийцы провели две ужасные встречи группового этапа, а в матче с Исландией их устраивала только победа. Не получилось.

Уже на второй минуте Гудмундссон сотряс перекладину ворот Альмера. Но еще по ходу первой половины исландцам удалось выйти вперед. В протоколе отметился Бедварссон. Град австрийских атак все-таки привел к тому, что Исландия дрогнула. Судья назначил пенальти, исполнять который взялся неудачник Драгович. В стартовом туре этот защитник получил глупую красную карточку, а теперь не забил одиннадцатиметровый, направив мяч в штангу. Во втором тайме Австрия счет сравняла, но на большее команду уже не хватило. Исландия выстояла, а на последних секундах забила еще. В плей-офф ее соперниками станут англичане.

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