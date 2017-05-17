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  • Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня

Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня

Слуцкий стал еще ближе к «Уотфорду»

Английский «Уотфорд» сменит тренера по окончании сезона. Нынешний наставник Вальтер Маццарри будет вынужден уйти в отставку, о чем клуб уже сообщил на своем официальном сайте. Итальянец возглавил «шершней» летом прошлого года. Сейчас клуб занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Ранее ходили слухи о том, что новым тренером «Уотфорда» может стать Леонид Слуцкий.

Каррера ответил Романцеву

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего наставника красно-белых Олега Романцева, который ранее сообщил, что не будет общаться с итальянским специалистом, пока тот не выучит русский язык.

«Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю. Русский язык? Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. Это очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак», – отметил Каррера.

Смолов рассказал о главной футбольной мечте

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился своей футбольной мечтой. Российский форвард с детства болеет за «Милан» и желает добиться с ним успеха в Лиге чемпионов. «Мечта у меня – выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана». С семи лет болею за эту команду. Но из Италии предложений мне пока не поступало», – отметил Смолов.

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Немецкие суперзвезды в Россию не приедут

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев определился с составом национальной команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет в России. Нойер, Хуммельс, Озил, Ройс, Мюллер и другие известные футболисты в списке отсутствуют. Германии предстоит сыграть матчи с Камеруном, Чили и Австралией. Полный состав – тут.

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Тухель уйдет из «Боруссии», но останется в Бундеслиге

В услугах нынешнего главного тренера дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля заинтересован леверкузенский «Байер». Клуб уже начал согласование контракта с тренером. Ранее сообщалось, что у Тухеля появились разногласия с руководством «Боруссии», поэтому он покинет свой нынешний клуб, несмотря на соглашение, которое действует до лета 2018 года.

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Игроки «Барселоны» определились с желаемой кандидатурой тренера

Бывший главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде является одним из кандидатов на пост наставника «Барселоны». При этом кандидатуру Вальверде поддерживают футболисты каталонского клуба. Отметим, что одним из фаворитов на эту должность является помощник Луиса Энрике – Хуан Карлос Унсуэ. Руководство клуба определится с преемником Энрике не ранее 29 мая.

Алвеса ждут в Лондоне

Следующим клубом защитника «Ювентуса» Даниэля Алвеса может стать лондонский «Тоттенхэм», который предлагает бразильскому футболисту двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Основные переговоры между сторонами пройдут после финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграет против «Реала». С «Ювентусом» Алвес связан контрактом до конца следующего сезона.

УЕФА изменил традицию вручения кубков победителям ЛЧ и ЛЕ

Теперь свои завоеванные трофеи победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут получать кубки за победу в турнирах прямо на поле. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин. «Поле – это сцена для футболистов, и только оно годится для того, чтобы отметить их достижения. Смысл в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы вручить медали, кубок и отдать должное игрокам», – сказал Чеферин.

Весь мир Уотфорд Спартак Краснодар Германия Боруссия Д Байер Ювентус Барселона Тоттенхэм Смолов Федор Алвес Дани Слуцкий Леонид Маццарри Вальтер Вальверде Эрнесто Лев Йоахим Романцев Олег Тухель Томас Каррера Массимо Чеферин Александер
Комментарии (4)
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Bronholm
1495055534
Эх, на бундестиим хотелось бы посмотреть в боевом составе..
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TUMS
1495094196
Может быть и посмотрим Слуцкого в Англии.
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vasiok74
1495137104
хоть и Смолов перешел бы в Милан(чисто теоретически).Милану ещё рано думать даже о финале ЛЧ.
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