Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в Бундеслиге?


    5
    Голосов: 2
    16.05.2017 12:00
    Левандовски забил 30 голов, Рибери и Роббен приносят пользу, несмотря на травмы, Обамеянг как всегда результативен, а Алькантара восхитил абсолютно всех. Выбираем лучшего футболиста Бундеслиги-2016/17.

    Рейтинг. Кто сейчас лучший тренер в мире?

    Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vaser 1986 22 июля 2017, 23:58

      НАБИ КЕЙТА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 мая 2017, 10:32

      Мюллер ?))) Он конечно перестроился, но лучшим в это сезоне я считаю Форсберга.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 17 мая 2017, 06:11

      обамеянг лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 16 мая 2017, 18:58

      а где бургшталлер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:21

      Я бы отдал лавры победителей двум игрокам из клуба "РБ Лейпциг". Левандовский был хорош, но он не помог "Баварии" справиться с Мадридом и даже то что он забил 30 мячей, не делает его лучшим. При таких ассистентах которые есть у "Баварии" и принимая во внимание сложность Бундес лиги, ничего особенного. Тоже самое можно сказать о Томасе Мюллере, плохой, отвратительный сезон-мимо списка рейтинга. Матс Хуммельс- мимо отвратительные матчи лиги чемпионов. Его брали именно для этого, брали из-за его оборонительных качеств, не помог- мимо рейтинга. Франк Ребири- мимо рейтинга. Отвратительная игра против Мадридского Реала, никакого лидерского потенциала, невнятная игра- не достоин места в рейтенге. Делая вывод из выше изложенного, что все лидеры "Баварии" не достойны голосования. Какой подряд провальный сезон в Европе, а бундес лигу брать во внимание не стоит, что толку от нее они ее постоянно выигрывают, толку нет. За игроками "Вердера" г.Бремен, "Хоффенхайма" "Кёльна" не следил и сказать о них ничего не могу. Обамеянг- показал хороший сезон, но этого не достаточно для первого места. Многих надежд не оправдал. Считаю, что второе место заслужил по праву. Дембеле-третье место-потенциал есть, но пока рано о чем-то говорить конкретнее.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Болельщик Реал Мадрида 20 мая 2017, 12:58

      и каким образом не помог? в первом матче вообще не играл, во втором тоже не должен был выходить из-за травмы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 16 мая 2017, 12:34

      Хорошая идея для голосования!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11