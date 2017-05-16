Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в Бундеслиге?

Рейтинг. Кто сейчас лучший тренер в мире?
Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?
Рейтинг. Кто сейчас лучший тренер в мире?
Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?
НАБИ КЕЙТА
Мюллер ?))) Он конечно перестроился, но лучшим в это сезоне я считаю Форсберга.
обамеянг лучший
а где бургшталлер?
Я бы отдал лавры победителей двум игрокам из клуба "РБ Лейпциг". Левандовский был хорош, но он не помог "Баварии" справиться с Мадридом и даже то что он забил 30 мячей, не делает его лучшим. При таких ассистентах которые есть у "Баварии" и принимая во внимание сложность Бундес лиги, ничего особенного. Тоже самое можно сказать о Томасе Мюллере, плохой, отвратительный сезон-мимо списка рейтинга. Матс Хуммельс- мимо отвратительные матчи лиги чемпионов. Его брали именно для этого, брали из-за его оборонительных качеств, не помог- мимо рейтинга. Франк Ребири- мимо рейтинга. Отвратительная игра против Мадридского Реала, никакого лидерского потенциала, невнятная игра- не достоин места в рейтенге. Делая вывод из выше изложенного, что все лидеры "Баварии" не достойны голосования. Какой подряд провальный сезон в Европе, а бундес лигу брать во внимание не стоит, что толку от нее они ее постоянно выигрывают, толку нет. За игроками "Вердера" г.Бремен, "Хоффенхайма" "Кёльна" не следил и сказать о них ничего не могу. Обамеянг- показал хороший сезон, но этого не достаточно для первого места. Многих надежд не оправдал. Считаю, что второе место заслужил по праву. Дембеле-третье место-потенциал есть, но пока рано о чем-то говорить конкретнее.
и каким образом не помог? в первом матче вообще не играл, во втором тоже не должен был выходить из-за травмы
Хорошая идея для голосования!