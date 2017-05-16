Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в Бундеслиге?

Левандовски забил 30 голов, Рибери и Роббен приносят пользу, несмотря на травмы, Обамеянг как всегда результативен, а Алькантара восхитил абсолютно всех. Выбираем лучшего футболиста Бундеслиги-2016/17.

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