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Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в Бундеслиге?
Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в Бундеслиге?
Бомбардир.ру
16 мая 2017, 12:00
7
Рейтинг. Кто сейчас лучший тренер в мире?
Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?
Германия. Бундеслига
Рейтинг
Комментарии (7)
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макс438
1494927284
Хорошая идея для голосования!
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0
Болельщик Реал Мадрида
1494933705
Я бы отдал лавры победителей двум игрокам из клуба "РБ Лейпциг". Левандовский был хорош, но он не помог "Баварии" справиться с Мадридом и даже то что он забил 30 мячей, не делает его лучшим. При таких ассистентах которые есть у "Баварии" и принимая во внимание сложность Бундес лиги, ничего особенного. Тоже самое можно сказать о Томасе Мюллере, плохой, отвратительный сезон-мимо списка рейтинга. Матс Хуммельс- мимо отвратительные матчи лиги чемпионов. Его брали именно для этого, брали из-за его оборонительных качеств, не помог- мимо рейтинга. Франк Ребири- мимо рейтинга. Отвратительная игра против Мадридского Реала, никакого лидерского потенциала, невнятная игра- не достоин места в рейтенге. Делая вывод из выше изложенного, что все лидеры "Баварии" не достойны голосования. Какой подряд провальный сезон в Европе, а бундес лигу брать во внимание не стоит, что толку от нее они ее постоянно выигрывают, толку нет. За игроками "Вердера" г.Бремен, "Хоффенхайма" "Кёльна" не следил и сказать о них ничего не могу. Обамеянг- показал хороший сезон, но этого не достаточно для первого места. Многих надежд не оправдал. Считаю, что второе место заслужил по праву. Дембеле-третье место-потенциал есть, но пока рано о чем-то говорить конкретнее.
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2
D'achkov
1494950328
а где бургшталлер?
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0
sega77+
1494990707
обамеянг лучший
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0
ItalianFootball
1495006324
Мюллер ?))) Он конечно перестроился, но лучшим в это сезоне я считаю Форсберга.
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0
vaser 1986
1500757092
НАБИ КЕЙТА
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0
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